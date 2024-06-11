Паста со шпротами для ужина: рецепт бюджетного и сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Паста со шпротами для ужина: рецепт бюджетного и сытного блюда

Если вы хотите приготовить очень быстрое и сытное блюдо для ужина, лучшим вариантом будут макароны. Готовить их можно с мясом, морепродуктами, сыром, зеленью и даже шпротами. 

Вкусная паста с сыром

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты со шпротами, луком и пармезаном. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 1 лук 
  • шпроты 
  • паста 
  • черный перец
  • зеленый лук 
  • пармезан

Способ приготовления: 

1. В кипящей подсоленной воде отварите пасту около 7-8 минут.

Макароны для блюда

2. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на хорошо разогретой сковороде. Она должна подрумяниться, но остаться хрустящей.

Жареный лук

3. Из шпрот слейте масло и разомните их вилкой, добавьте макароны, перец, зеленый лук и сыр. 

Готовое блюдо

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