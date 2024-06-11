Если вы хотите приготовить очень быстрое и сытное блюдо для ужина, лучшим вариантом будут макароны. Готовить их можно с мясом, морепродуктами, сыром, зеленью и даже шпротами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты со шпротами, луком и пармезаном.

Ингредиенты:

1 лук

шпроты

паста

черный перец

зеленый лук

пармезан

Способ приготовления:

1. В кипящей подсоленной воде отварите пасту около 7-8 минут.

2. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на хорошо разогретой сковороде. Она должна подрумяниться, но остаться хрустящей.

3. Из шпрот слейте масло и разомните их вилкой, добавьте макароны, перец, зеленый лук и сыр.

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