Паста со шпротами для ужина: рецепт бюджетного и сытного блюда
Если вы хотите приготовить очень быстрое и сытное блюдо для ужина, лучшим вариантом будут макароны. Готовить их можно с мясом, морепродуктами, сыром, зеленью и даже шпротами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты со шпротами, луком и пармезаном.
Ингредиенты:
- 1 лук
- шпроты
- паста
- черный перец
- зеленый лук
- пармезан
Способ приготовления:
1. В кипящей подсоленной воде отварите пасту около 7-8 минут.
2. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на хорошо разогретой сковороде. Она должна подрумяниться, но остаться хрустящей.
3. Из шпрот слейте масло и разомните их вилкой, добавьте макароны, перец, зеленый лук и сыр.
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