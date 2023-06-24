Паста с тунцом за 15 минут: бюджетный ужин для всей семьи

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Паста с тунцом за 15 минут: бюджетный ужин для всей семьи

Паста – это простое блюдо из макарон. Готовить ее можно с морепродуктами, курицей, грибами, фаршем и даже авокадо. Для приготовления такого блюда не нужно много ингредиентов под руками и целый день стоять за плитой.

Фудблогер Эмилия Евтушенко (emiliya.yevtushenko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом бюджетной пасты с тунцом, которую вы приготовите всего за 15 минут.

Рецепт пасты с тунцом

Ингредиенты:

  • макароны – 350-400 г
  • помидоры – 2-3 шт
  • томатный сок – 100 мл
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  • лук порей
  • филе тунца – 1 б
  • специи (1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. сухого чеснока, розмарин)

Способ приготовления:

1. Для начала отварить макароны в подсоленной воде, как указано на упаковке. Однако до готовности доводить не нужно.

Что приготовить из макарон на ужин

2. Тем временем порезать и поджарить порей. Сразу порезать и добавить помидор. Тушить 4-5 минут.

Паста на ужин

3. Далее добавить специи и томатный сок. Тушить 5 минут.

4. Добавить тунец и хорошо перемешать.

Вкусная паста с тунцом

5. Выложить в соус макароны, перемешать и дать настояться 2 минуты.

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