Паста – это простое блюдо из макарон. Готовить ее можно с морепродуктами, курицей, грибами, фаршем и даже авокадо. Для приготовления такого блюда не нужно много ингредиентов под руками и целый день стоять за плитой.

Фудблогер Эмилия Евтушенко (emiliya.yevtushenko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом бюджетной пасты с тунцом, которую вы приготовите всего за 15 минут.

Ингредиенты:

макароны – 350-400 г

помидоры – 2-3 шт

томатный сок – 100 мл

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лук порей

филе тунца – 1 б

специи (1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. сухого чеснока, розмарин)

Способ приготовления:

1. Для начала отварить макароны в подсоленной воде, как указано на упаковке. Однако до готовности доводить не нужно.

2. Тем временем порезать и поджарить порей. Сразу порезать и добавить помидор. Тушить 4-5 минут.

3. Далее добавить специи и томатный сок. Тушить 5 минут.

4. Добавить тунец и хорошо перемешать.

5. Выложить в соус макароны, перемешать и дать настояться 2 минуты.

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