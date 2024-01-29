Паста – это одно из самых любимых блюд миллионов людей. Она готовится очень просто и быстро, а значит, справиться с ней по силам каждому. А еще это очень вариативное блюдо и может подаваться в сочетании практически с любыми продуктами.

Так, например, недавно в Instagram фудблогер с ником elena_ermolenko__ опубликовала рецепт пасты с запеченной цедрой и фетой. По ее словам, это блюдо получается невероятно вкусное, а фета превращается в чрезвычайный крем. А с добавлением курятины и грибов, блюдо приобретает еще и невероятные аромат и питательность.

Видео дня

Ингредиенты

Фета – 1 уп

Томатное пюре – 130 гр

Шампиньоны – 200 гр

Куриное филе – 2 шт

Цедра лимона – 1 шт

Чеснок – 3 зуб

Соль

Специи по вкусу

Масло растительное – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Форму запекания смазываем маслом, выкладываем томатное пюре а посередине кусок феты.

2. Куриное филе промыть и высушить бумажным полотенцем, после чего выложить в форму.

3. Добавляем соль, перец и чеснок, изрезанный кусочками.

4. Шампиньоны помыть и разрезать на 4 части. Выложить на противне.

5. Натереть лимонную цедру и посыпать ею будущее блюдо.

6. Варим макароны.

7. Запекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут, после чего увеличить температуру до 230 градусов запекать еще 10-15 мин.

8. Фету размять вилкой, перемешать вместе с томатной пастой. Филе порезать на куски.

9. Добавить макароны и тщательно перемешать.

Ранее OBOZ.UA уже публиковал другие интересные рецепты пасты: