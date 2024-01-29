Паста с запеченной фетой и цедрой: необычное видение простого блюда
Паста – это одно из самых любимых блюд миллионов людей. Она готовится очень просто и быстро, а значит, справиться с ней по силам каждому. А еще это очень вариативное блюдо и может подаваться в сочетании практически с любыми продуктами.
Так, например, недавно в Instagram фудблогер с ником elena_ermolenko__ опубликовала рецепт пасты с запеченной цедрой и фетой. По ее словам, это блюдо получается невероятно вкусное, а фета превращается в чрезвычайный крем. А с добавлением курятины и грибов, блюдо приобретает еще и невероятные аромат и питательность.
Ингредиенты
- Фета – 1 уп
- Томатное пюре – 130 гр
- Шампиньоны – 200 гр
- Куриное филе – 2 шт
- Цедра лимона – 1 шт
- Чеснок – 3 зуб
- Соль
- Специи по вкусу
- Масло растительное – 1 ст.л.
Способ приготовления
1. Форму запекания смазываем маслом, выкладываем томатное пюре а посередине кусок феты.
2. Куриное филе промыть и высушить бумажным полотенцем, после чего выложить в форму.
3. Добавляем соль, перец и чеснок, изрезанный кусочками.
4. Шампиньоны помыть и разрезать на 4 части. Выложить на противне.
5. Натереть лимонную цедру и посыпать ею будущее блюдо.
6. Варим макароны.
7. Запекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут, после чего увеличить температуру до 230 градусов запекать еще 10-15 мин.
8. Фету размять вилкой, перемешать вместе с томатной пастой. Филе порезать на куски.
9. Добавить макароны и тщательно перемешать.
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