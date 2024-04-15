Паста-салат за 10 минут для сытного ужина: добавьте свежие овощи и филе

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Салат из макарон

Пасту можно готовить с разными продуктами и даже готовить из нее супы, запеканки и салаты. Еще из макарон получится очень вкусный молочный суп.

Салат из макарон

Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного блюда для обеда и ужина – паста-салат.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • Отварная паста – 100 г
  • Салат айсберг – 100 г
  • Черри – 150 г
  • Жареный бекон – 80 г
  • Кукуруза – 100 г
  • Красная фасоль – 100 г
  • Жареная курица – 150 г
  • Авокадо – 1 шт.
  • Огурец – 1 шт.
  • Песто+масло 1:1 – 50 г

Способ приготовления:

1. Отварите до готовности пасту.

Вареные макароны

2. Мелко порежьте все овощи.

Свежие овощи

3. Выложите в миску макароны, овощи, кукурузу, фасоль. Полейте маслом с песто, перемешайте и можно есть.

Готовое блюдо

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