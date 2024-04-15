Пасту можно готовить с разными продуктами и даже готовить из нее супы, запеканки и салаты. Еще из макарон получится очень вкусный молочный суп.

Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного блюда для обеда и ужина – паста-салат.

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Ингредиенты:

Отварная паста – 100 г

Салат айсберг – 100 г

Черри – 150 г

Жареный бекон – 80 г

Кукуруза – 100 г

Красная фасоль – 100 г

Жареная курица – 150 г

Авокадо – 1 шт.

Огурец – 1 шт.

Песто+масло 1:1 – 50 г

Способ приготовления:

1. Отварите до готовности пасту.

2. Мелко порежьте все овощи.

3. Выложите в миску макароны, овощи, кукурузу, фасоль. Полейте маслом с песто, перемешайте и можно есть.

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