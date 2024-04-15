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Паста-салат за 10 минут для сытного ужина: добавьте свежие овощи и филе
Пасту можно готовить с разными продуктами и даже готовить из нее супы, запеканки и салаты. Еще из макарон получится очень вкусный молочный суп.
Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного блюда для обеда и ужина – паста-салат.
Ингредиенты:
- Отварная паста – 100 г
- Салат айсберг – 100 г
- Черри – 150 г
- Жареный бекон – 80 г
- Кукуруза – 100 г
- Красная фасоль – 100 г
- Жареная курица – 150 г
- Авокадо – 1 шт.
- Огурец – 1 шт.
- Песто+масло 1:1 – 50 г
Способ приготовления:
1. Отварите до готовности пасту.
2. Мелко порежьте все овощи.
3. Выложите в миску макароны, овощи, кукурузу, фасоль. Полейте маслом с песто, перемешайте и можно есть.
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