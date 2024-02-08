Пастеризация или стерилизация: что лучше и как сделать правильный выбор – отвечает эксперт
Конец лета – сезон консервации для миллионов хозяек. Именно в это время на огороде созревает наибольшее количество овощей и фруктов, которые нужно поместить в банку, законсервировать и хранить до наступления холодов.
Существует два способа консервации: стерилизация и пастеризация. Чем они отличаются друг от друга, а также, какой метод лучше выбрать, рассказала эксперт Антонина Лесик в программе "Завтрак.Выходной".
Пастеризация или стерилизация: в чем разница
При консервировании всегда используется тепловая обработка продуктов. Пастеризация отличается от стерилизации только температурой.
Пастеризация проходит при температуре 85-90 °С. Как правило, этот метод используется для консервирования ягод. Таким образом, они не теряют внешний вид и витамины.
Стерилизация же напротив, проходит при 100 °С. Банки с будущей консервацией погружаются в горячую воду и находятся там до завершения процесса. Стерилизация используется для консервирования овощей. Благодаря этому методу уничтожаются все грибки и бактерии, способные испортить продукт.
По словам эксперта, после того, как прошла тепловая обработка консервов, а также были закатаны крышки, банки следует перевернуть вверх дном и накрыть полотенцем. Благодаря этому плотность крышек не будет нарушена, а процесс остывания будет проходить гораздо медленнее.
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