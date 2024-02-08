Конец лета – сезон консервации для миллионов хозяек. Именно в это время на огороде созревает наибольшее количество овощей и фруктов, которые нужно поместить в банку, законсервировать и хранить до наступления холодов.

Существует два способа консервации: стерилизация и пастеризация. Чем они отличаются друг от друга, а также, какой метод лучше выбрать, рассказала эксперт Антонина Лесик в программе "Завтрак.Выходной".

Пастеризация или стерилизация: в чем разница

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При консервировании всегда используется тепловая обработка продуктов. Пастеризация отличается от стерилизации только температурой.

Пастеризация проходит при температуре 85-90 °С. Как правило, этот метод используется для консервирования ягод. Таким образом, они не теряют внешний вид и витамины.

Стерилизация же напротив, проходит при 100 °С. Банки с будущей консервацией погружаются в горячую воду и находятся там до завершения процесса. Стерилизация используется для консервирования овощей. Благодаря этому методу уничтожаются все грибки и бактерии, способные испортить продукт.

По словам эксперта, после того, как прошла тепловая обработка консервов, а также были закатаны крышки, банки следует перевернуть вверх дном и накрыть полотенцем. Благодаря этому плотность крышек не будет нарушена, а процесс остывания будет проходить гораздо медленнее.

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