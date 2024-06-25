Пастуший пирог – блюдо, которое будет прекрасно смаковать всем, кто любит фарш. Готовить этот пирог очень легко, а для него можно использовать пюре, оставшееся после вчерашнего обеда.

Фудблогер с ником tastystories.feed в Instagram рассказала, как приготовить пастуший пирог и какие продукты для этого нужны. Она также отметила, что рецепт этого блюда очень прост и с ним сможет справиться любой.

Ингредиенты

Фарш – 500 гр

Морковь – 2 шт

Лук – ½ шт

Томатный соус – 3 ст.л.

Кукуруза консервированная – ½ банки

Соль – 1 ч.л.

Картофель – 800 гр

Молоко – 100 мл

Твердый сыр – 50 гр

Способ приготовления

1. Картофель чистим и отвариваем до готовности.

2. Сливаем воду, добавляем молоко, соль, и пестиком для картофеля делаем пюре. Также можно использовать уже оставшееся со вчера готовое пюре.

3. Обжариваем мелко нарезанный лук с морковью на растительном масле.

4. Добавляем фарш и обжариваем измельчая деревянной лопаткой.

5. Когда фарш уже почти готов, добавляем соль и томатный соус.

6. Выкладываем в форму для запекания: фарш – кукуруза – картофель пюре – натираем сыр.

7. Отправляем в разогретую до 180 духовку на 20-30 минут или до момента как сыр станет золотого цвета.

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