Пастуший пирог: как превратить остатки пюре в вкусное блюдо
Пастуший пирог – блюдо, которое будет прекрасно смаковать всем, кто любит фарш. Готовить этот пирог очень легко, а для него можно использовать пюре, оставшееся после вчерашнего обеда.
Фудблогер с ником tastystories.feed в Instagram рассказала, как приготовить пастуший пирог и какие продукты для этого нужны. Она также отметила, что рецепт этого блюда очень прост и с ним сможет справиться любой.
Ингредиенты
- Фарш – 500 гр
- Морковь – 2 шт
- Лук – ½ шт
- Томатный соус – 3 ст.л.
- Кукуруза консервированная – ½ банки
- Соль – 1 ч.л.
- Картофель – 800 гр
- Молоко – 100 мл
- Твердый сыр – 50 гр
Способ приготовления
1. Картофель чистим и отвариваем до готовности.
2. Сливаем воду, добавляем молоко, соль, и пестиком для картофеля делаем пюре. Также можно использовать уже оставшееся со вчера готовое пюре.
3. Обжариваем мелко нарезанный лук с морковью на растительном масле.
4. Добавляем фарш и обжариваем измельчая деревянной лопаткой.
5. Когда фарш уже почти готов, добавляем соль и томатный соус.
6. Выкладываем в форму для запекания: фарш – кукуруза – картофель пюре – натираем сыр.
7. Отправляем в разогретую до 180 духовку на 20-30 минут или до момента как сыр станет золотого цвета.
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