Печень не будет горчить и получится очень мягкой: с чем вкусно потушить
Если тушеная печень у вас получается жесткой – вы просто неправильно ее готовите. Продукт действительно может быть очень вкусным. Чтобы добавить сочности такому мясу, обязательно используйте яблоки, а также лук.
Идея приготовления мягкой тушеной печени на сковороде опубликована на странице фудблогера Светланы с ником bonitavkusnoo в Instagram. Выходит очень вкусный соус.
Ингредиенты:
- куриная печень – 500 г
- вода – 1\2 стакана
- лук – 2 шт.
- яблоко – 1 шт.
- мука – 1 ст.л.
- томатная паста – 1 ст.л.
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Отдельно в пиале смешать томатную пасту, муку и тертое яблоко на мелкую терку.
2. Добавить воду и размешать соус до однородности.
3. Печень промыть и порезать на средние кусочки.
4. Добавить к печени лук нарезанный полукольцами.
5. Тушить 5-10 минут до мягкости лука.
6. В конце посолить и поперчить печень по вкусу.
7. Вылить яблочный соус в печенку.
8. Довести соус до кипения, постоянно его помешивая, чтобы не образовались комочки.
9. Держать на огне около 2 минут после закипания.
10. Соус должен закипеть и загустеть – после этого печень готова.
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