Печень не будет горчить и получится очень мягкой: с чем вкусно потушить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Печень не будет горчить и получится очень мягкой: с чем вкусно потушить

Если тушеная печень у вас получается жесткой – вы просто неправильно ее готовите. Продукт действительно может быть очень вкусным. Чтобы добавить сочности такому мясу, обязательно используйте яблоки, а также лук.

Идея приготовления мягкой тушеной печени на сковороде опубликована на странице фудблогера Светланы с ником bonitavkusnoo в Instagram. Выходит очень вкусный соус.

Печень не будет горчить и получится очень мягкой: с чем вкусно потушить

Ингредиенты:

  • куриная печень – 500 г
  • вода – 1\2 стакана
  • лук – 2 шт.
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  • яблоко – 1 шт.
  • мука – 1 ст.л.
  • томатная паста – 1 ст.л.
  • соль, перец

Способ приготовления:

Печень не будет горчить и получится очень мягкой: с чем вкусно потушить

1. Отдельно в пиале смешать томатную пасту, муку и тертое яблоко на мелкую терку.

2. Добавить воду и размешать соус до однородности.

3. Печень промыть и порезать на средние кусочки.

Печень не будет горчить и получится очень мягкой: с чем вкусно потушить

4. Добавить к печени лук нарезанный полукольцами.

5. Тушить 5-10 минут до мягкости лука.

6. В конце посолить и поперчить печень по вкусу.

Печень не будет горчить и получится очень мягкой: с чем вкусно потушить

7. Вылить яблочный соус в печенку.

8. Довести соус до кипения, постоянно его помешивая, чтобы не образовались комочки.

9. Держать на огне около 2 минут после закипания.

Печень не будет горчить и получится очень мягкой: с чем вкусно потушить

10. Соус должен закипеть и загустеть – после этого печень готова.

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