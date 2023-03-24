Печень по-берлински с яблоками и луком: как приготовить вкусное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
3,9 т.
Как правильно готовить печень

Куриная печень – не только полезный, но и очень вкусный продукт, который может быть основой для приготовления салатов, отбивных, рубленных котлет, блинов и начинки для вареников, пирогов, пирожков. Еще ее можно вкусно приготовить в духовке, пожарить на сковороде с луком, грибами и яблоками. 

Салат из печени

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной печени с яблоками и луком, которая получится очень мягкой. 

Рецепт печени
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Ингредиенты:

  • печень куриная – 400 г
  • яблоки – 2 шт. 
  • лук – 2 шт. 
  • мука – 2-3 ст. л. 
  • масло для жарки 
  • паприка копченая – 1 ч. л. 
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Нарежьте яблоки кольцами, удалите серединки, обжарьте до готовности, переложить в тарелку.

Яблоки для приготовления блюда

2. В этой же сковородке, на этом же масле, обжарьте на умеренном огне лук кольцами, а дальше печень очищенную он пленок и жира на маленьком огне. 

Сырая печень

3. Выложите к печени яблоки, лук, аккуратно перемешайте не повредив яблочные кольца, готовьте 2-3 минуты. 

Жареная куриная печень с луком

Вкусно будет с картофельным пюре!

Готовое блюдо

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