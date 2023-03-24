Куриная печень – не только полезный, но и очень вкусный продукт, который может быть основой для приготовления салатов, отбивных, рубленных котлет, блинов и начинки для вареников, пирогов, пирожков. Еще ее можно вкусно приготовить в духовке, пожарить на сковороде с луком, грибами и яблоками.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной печени с яблоками и луком, которая получится очень мягкой.

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Ингредиенты:

печень куриная – 400 г

яблоки – 2 шт.

лук – 2 шт.

мука – 2-3 ст. л.

масло для жарки

паприка копченая – 1 ч. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте яблоки кольцами, удалите серединки, обжарьте до готовности, переложить в тарелку.

2. В этой же сковородке, на этом же масле, обжарьте на умеренном огне лук кольцами, а дальше печень очищенную он пленок и жира на маленьком огне.

3. Выложите к печени яблоки, лук, аккуратно перемешайте не повредив яблочные кольца, готовьте 2-3 минуты.

Вкусно будет с картофельным пюре!

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