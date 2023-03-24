Печень по-берлински с яблоками и луком: как приготовить вкусное блюдо
Куриная печень – не только полезный, но и очень вкусный продукт, который может быть основой для приготовления салатов, отбивных, рубленных котлет, блинов и начинки для вареников, пирогов, пирожков. Еще ее можно вкусно приготовить в духовке, пожарить на сковороде с луком, грибами и яблоками.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной печени с яблоками и луком, которая получится очень мягкой.
Ингредиенты:
- печень куриная – 400 г
- яблоки – 2 шт.
- лук – 2 шт.
- мука – 2-3 ст. л.
- масло для жарки
- паприка копченая – 1 ч. л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте яблоки кольцами, удалите серединки, обжарьте до готовности, переложить в тарелку.
2. В этой же сковородке, на этом же масле, обжарьте на умеренном огне лук кольцами, а дальше печень очищенную он пленок и жира на маленьком огне.
3. Выложите к печени яблоки, лук, аккуратно перемешайте не повредив яблочные кольца, готовьте 2-3 минуты.
Вкусно будет с картофельным пюре!
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