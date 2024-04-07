Печенье брауни за 10 минут: из чего приготовить элементарный десерт к чаю
Если быстро нужно сделать что-нибудь к чаю – такое печенье будет идеальным вариантом. Готовится оно максимум 10 минут. При этом, в составе нет молочных продуктов муки и сахара, поэтому десерт получается еще и полезным.
Идея приготовления печенья брауни за 10 минут опубликована на странице фудблогерки с ником dora_school в Instagram. Внутри печенье пористое.
Ингредиенты:
- безглютеновая смесь – 165 г
- какао – 30 г
- разрыхлитель – 1/2 ч.л.
- сода – 1/2ч.л.
- шоколад без сахара – 60 г
- масло без запаха – 60 г
- кокосовый сахар – 120 г
- сироп топинамбура – 60 г
- теплая вода – 60 г
Способ приготовления:
1. Разогреть духовку до 180 градусов.
2. Растопить шоколад с растительным маслом.
3. Вмешать в растопленный шоколад с растительным маслом сахар, сироп и воду.
4. Ввести сухие ингредиенты: безглютеновую смесь, какао, разрыхлитель и соль.
5. Скатить шарики по 50 г.
6. Разложить на противень. Можете приплюснуть печенье, но тогда время выпечки уменьшится.
7. Если вы не употребляете какой-либо сахар – его можно заменить на 200 г сиропа топинамбура/кленового или агавы, но не добавлять воду.
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