Печенье брауни за 10 минут: из чего приготовить элементарный десерт к чаю

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Печенье брауни за 10 минут: из чего приготовить элементарный десерт к чаю

Если быстро нужно сделать что-нибудь к чаю – такое печенье будет идеальным вариантом. Готовится оно максимум 10 минут. При этом, в составе нет молочных продуктов муки и сахара, поэтому десерт получается еще и полезным.

Идея приготовления печенья брауни за 10 минут опубликована на странице фудблогерки с ником dora_school в Instagram. Внутри печенье пористое.

Печенье брауни за 10 минут: из чего приготовить элементарный десерт к чаю

Ингредиенты:

  • безглютеновая смесь – 165 г
  • какао – 30 г
  • разрыхлитель – 1/2 ч.л.
  • сода – 1/2ч.л.
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  • шоколад без сахара – 60 г
  • масло без запаха – 60 г
  • кокосовый сахар – 120 г
  • сироп топинамбура – 60 г
  • теплая вода – 60 г

Способ приготовления:

Печенье брауни за 10 минут: из чего приготовить элементарный десерт к чаю

1. Разогреть духовку до 180 градусов.

2. Растопить шоколад с растительным маслом.

Печенье брауни за 10 минут: из чего приготовить элементарный десерт к чаю

3. Вмешать в растопленный шоколад с растительным маслом сахар, сироп и воду.

4. Ввести сухие ингредиенты: безглютеновую смесь, какао, разрыхлитель и соль.

Печенье брауни за 10 минут: из чего приготовить элементарный десерт к чаю

5. Скатить шарики по 50 г.

Печенье брауни за 10 минут: из чего приготовить элементарный десерт к чаю

6. Разложить на противень. Можете приплюснуть печенье, но тогда время выпечки уменьшится.

7. Если вы не употребляете какой-либо сахар – его можно заменить на 200 г сиропа топинамбура/кленового или агавы, но не добавлять воду.

Печенье брауни за 10 минут: из чего приготовить элементарный десерт к чаю

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