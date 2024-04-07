Если быстро нужно сделать что-нибудь к чаю – такое печенье будет идеальным вариантом. Готовится оно максимум 10 минут. При этом, в составе нет молочных продуктов муки и сахара, поэтому десерт получается еще и полезным.

Идея приготовления печенья брауни за 10 минут опубликована на странице фудблогерки с ником dora_school в Instagram. Внутри печенье пористое.

Ингредиенты:

безглютеновая смесь – 165 г

какао – 30 г

разрыхлитель – 1/2 ч.л.

сода – 1/2ч.л.

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шоколад без сахара – 60 г

масло без запаха – 60 г

кокосовый сахар – 120 г

сироп топинамбура – 60 г

теплая вода – 60 г

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку до 180 градусов.

2. Растопить шоколад с растительным маслом.

3. Вмешать в растопленный шоколад с растительным маслом сахар, сироп и воду.

4. Ввести сухие ингредиенты: безглютеновую смесь, какао, разрыхлитель и соль.

5. Скатить шарики по 50 г.

6. Разложить на противень. Можете приплюснуть печенье, но тогда время выпечки уменьшится.

7. Если вы не употребляете какой-либо сахар – его можно заменить на 200 г сиропа топинамбура/кленового или агавы, но не добавлять воду.

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