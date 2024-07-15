Тирамису – это традиционный итальянский десерт, который приобрел немалую популярность во всем мире. Его легко можно приготовить дома из доступных продуктов. Но, в состав тирамису входит специальное печенье, которое на полках магазинов продается по достаточно большой цене. Как выяснилось, это печенье в форме палочек также можно приготовить самостоятельно.

Видео дня

Как приготовить печенье для тирамису дома, в Instagram рассказал фудблогер Владимир Ярославский. Благодаря этому рецепту можно существенно сэкономить.

Ингредиенты

Белок – 110 гр

Соль – щепотка

Сок лимона – 1 капля

Сахарная пудра – 80 гр

Желток – 50 гр

Сахар – 25 гр

Мука – 85 гр

Крахмал – 10 гр

Способ приготовления

1.Взбиваем отдельно желток с сахаром на большой скорости в стабильную пену и разошелся сахар. На это уйдет примерно пять минут. Накрываем плёнкой.

2. В чашу блендера помещаем белки, щепотку соли и каплю лимонного сока и на средней скорости взбиваем в воздушную пену, напоминающую пивную.

3. В 3-4 приема добавляем сахарную пудру и взбиваем до плотной пены.

4. Смешиваем взбитые желтки и белки. Лучше добавлять в желток белки в 3 приема.

5. Смешиваю муку и крахмал и через сито высыпаем на смесь и осторожно за 15-20 секунд вымешиваем тесто крупным венчиком до однородной воздушной массы.

6. Тесто помещаем в кондитерский мешок с круглой насадкой 7-8мм.

7. На противень выкладываем пергамент, а на него выжимаем "палочки", как эклеры. Следим, чтобы они были высокие, а не плоские.

8. Присыпаем щедро сахарной пудрой, даем постоять в течение 5 минут.

9. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10-12 минут до красивого цвета.

10. Сразу вынимаем из духовки и даем остыть. Переводим в сухую, плотно закрытую коробку.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты печенья: