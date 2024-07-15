Как испечь печенье савоярди для тирамису дома: получится вкуснее магазинного
Тирамису – это традиционный итальянский десерт, который приобрел немалую популярность во всем мире. Его легко можно приготовить дома из доступных продуктов. Но, в состав тирамису входит специальное печенье, которое на полках магазинов продается по достаточно большой цене. Как выяснилось, это печенье в форме палочек также можно приготовить самостоятельно.
Как приготовить печенье для тирамису дома, в Instagram рассказал фудблогер Владимир Ярославский. Благодаря этому рецепту можно существенно сэкономить.
Ингредиенты
- Белок – 110 гр
- Соль – щепотка
- Сок лимона – 1 капля
- Сахарная пудра – 80 гр
- Желток – 50 гр
- Сахар – 25 гр
- Мука – 85 гр
- Крахмал – 10 гр
Способ приготовления
1.Взбиваем отдельно желток с сахаром на большой скорости в стабильную пену и разошелся сахар. На это уйдет примерно пять минут. Накрываем плёнкой.
2. В чашу блендера помещаем белки, щепотку соли и каплю лимонного сока и на средней скорости взбиваем в воздушную пену, напоминающую пивную.
3. В 3-4 приема добавляем сахарную пудру и взбиваем до плотной пены.
4. Смешиваем взбитые желтки и белки. Лучше добавлять в желток белки в 3 приема.
5. Смешиваю муку и крахмал и через сито высыпаем на смесь и осторожно за 15-20 секунд вымешиваем тесто крупным венчиком до однородной воздушной массы.
6. Тесто помещаем в кондитерский мешок с круглой насадкой 7-8мм.
7. На противень выкладываем пергамент, а на него выжимаем "палочки", как эклеры. Следим, чтобы они были высокие, а не плоские.
8. Присыпаем щедро сахарной пудрой, даем постоять в течение 5 минут.
9. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10-12 минут до красивого цвета.
10. Сразу вынимаем из духовки и даем остыть. Переводим в сухую, плотно закрытую коробку.
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