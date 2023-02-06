День Святого Валентина – еще один повод приготовить вкусные угощения для близких и родных людей. Если вы любите десерты, попробуйте сделать хрустящее, домашнее печенье с джемом, которое готовится всего 10 минут.

Фудблогер Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусного, хрустящего печенья с малиновым джемом.

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Ингредиенты:

масло сливочное – 200 г

сахар – 150 г

сахар ванильный – 10 г

яйца – 2 шт.

мука пшеничная – 420 г

разрыхлитель – 5 г

джем любой

Способ приготовления:

1. Сливочное масло комнатной температуры смешайте с сахаром, добавьте яйца, взбейте с помощью миксера/блендера.

2. Муку смешайте с разрыхлителем, добавьте к маслу, перемешайте и сделайте руками шарики.

3. Пальцем сделайте в каждом форму сердечка.

4. Выложите туда джем и выпекайте при 175 С.

Совет: после выпекания оставьте печенье на пергаменте, чтобы оно остыло, после снимите и можно подавать!

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