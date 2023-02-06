Что приготовить на день Святого Валентина: делимся рецептом оригинального печенья в форме сердечек

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт печенья

День Святого Валентина – еще один повод приготовить вкусные угощения для близких и родных людей. Если вы любите десерты, попробуйте сделать хрустящее, домашнее печенье с джемом, которое готовится всего 10 минут. 

Домашнее печенье с джемом

Фудблогер Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусного, хрустящего печенья с малиновым джемом. 

Рецепт печенья
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Ингредиенты: 

  • масло сливочное – 200 г
  • сахар – 150 г
  • сахар ванильный – 10 г
  • яйца – 2 шт. 
  • мука пшеничная – 420 г
  • разрыхлитель – 5 г
  • джем любой 

Способ приготовления:

1. Сливочное масло комнатной температуры смешайте с сахаром, добавьте яйца, взбейте с помощью миксера/блендера.

Приготовление теста для печенья

2. Муку смешайте с разрыхлителем, добавьте к маслу, перемешайте и сделайте руками шарики.

Готовое тесто для десерта

3. Пальцем сделайте в каждом форму сердечка.

Приготовление печенья

4. Выложите туда джем и выпекайте при 175 С. 

Печенье с джемом

Совет: после выпекания оставьте печенье на пергаменте, чтобы оно остыло, после снимите и можно подавать!

Готовое печенье

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