Что приготовить на день Святого Валентина: делимся рецептом оригинального печенья в форме сердечек
День Святого Валентина – еще один повод приготовить вкусные угощения для близких и родных людей. Если вы любите десерты, попробуйте сделать хрустящее, домашнее печенье с джемом, которое готовится всего 10 минут.
Фудблогер Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусного, хрустящего печенья с малиновым джемом.
Ингредиенты:
- масло сливочное – 200 г
- сахар – 150 г
- сахар ванильный – 10 г
- яйца – 2 шт.
- мука пшеничная – 420 г
- разрыхлитель – 5 г
- джем любой
Способ приготовления:
1. Сливочное масло комнатной температуры смешайте с сахаром, добавьте яйца, взбейте с помощью миксера/блендера.
2. Муку смешайте с разрыхлителем, добавьте к маслу, перемешайте и сделайте руками шарики.
3. Пальцем сделайте в каждом форму сердечка.
4. Выложите туда джем и выпекайте при 175 С.
Совет: после выпекания оставьте печенье на пергаменте, чтобы оно остыло, после снимите и можно подавать!
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