Печенье вместо валентинки: как удивить любимого человека вкусным сюрпризом
Вместо бумажных валентинок, которые традиционно дарят друг другу влюбленные на 14 февраля, можно сделать вкусное печенье в виде сердечка. Для красной серединки отлично подойдет обычное малиновое варенье, а тесто готовится довольно просто. К тому же, таким подарком действительно можно выразить теплые чувства, ведь он сделан собственными руками.
Идея приготовления хрустящего и эффектного печенья в виде валентинки опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 200 г
- мука – 400-450 г
- желтки – 3 шт
- соль – щепотка
- сахарная пудра – 140 г
- разрыхлитель – 1 ч.л
- ванилин – мелочь
- вишневый/клубничный или другой джем или конфитюр
Способ приготовления:
1. Мягкое масло смешиваем с сахарной пудрой, солью и желтками. Просеиваем муку, разрыхлитель и ванилин, смешиваем тесто ложкой и добавляем 1-2 ст.л воды.
2. Замешиваем тесто руками, заворачиваем в пищевую пленку и кладем в холодильник минимум на 1 час.
3. Духовку разогреваем до 190 градусов.
4. Готовое тесто делим на 2 части (вторую часть при приготовлении кладем в холодильник).
5. Делаем шарики одинакового размера, немного приминаем и делаем сердечко пальцами.
6. Выпекаем 15 минут. Готовому печенью даем полностью остыть, оно станет хрустящим.
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