Печенье вместо валентинки: как удивить любимого человека вкусным сюрпризом

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Печенье вместо валентинки: как удивить любимого человека вкусным сюрпризом

Вместо бумажных валентинок, которые традиционно дарят друг другу влюбленные на 14 февраля, можно сделать вкусное печенье в виде сердечка. Для красной серединки отлично подойдет обычное малиновое варенье, а тесто готовится довольно просто. К тому же, таким подарком действительно можно выразить теплые чувства, ведь он сделан собственными руками.

Идея приготовления хрустящего и эффектного печенья в виде валентинки опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram.

Печенье вместо валентинки: как удивить любимого человека вкусным сюрпризом

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 200 г
  • мука – 400-450 г
  • желтки – 3 шт
  • соль – щепотка
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  • сахарная пудра – 140 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л
  • ванилин – мелочь
  • вишневый/клубничный или другой джем или конфитюр

Способ приготовления:

 

1. Мягкое масло смешиваем с сахарной пудрой, солью и желтками. Просеиваем муку, разрыхлитель и ванилин, смешиваем тесто ложкой и добавляем 1-2 ст.л воды.

2. Замешиваем тесто руками, заворачиваем в пищевую пленку и кладем в холодильник минимум на 1 час.

Печенье вместо валентинки: как удивить любимого человека вкусным сюрпризом

3. Духовку разогреваем до 190 градусов.

4. Готовое тесто делим на 2 части (вторую часть при приготовлении кладем в холодильник).

Печенье вместо валентинки: как удивить любимого человека вкусным сюрпризом

5. Делаем шарики одинакового размера, немного приминаем и делаем сердечко пальцами.

Печенье вместо валентинки: как удивить любимого человека вкусным сюрпризом

6. Выпекаем 15 минут. Готовому печенью даем полностью остыть, оно станет хрустящим.

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