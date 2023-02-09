Вместо бумажных валентинок, которые традиционно дарят друг другу влюбленные на 14 февраля, можно сделать вкусное печенье в виде сердечка. Для красной серединки отлично подойдет обычное малиновое варенье, а тесто готовится довольно просто. К тому же, таким подарком действительно можно выразить теплые чувства, ведь он сделан собственными руками.

Идея приготовления хрустящего и эффектного печенья в виде валентинки опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram.

Ингредиенты:

сливочное масло – 200 г

мука – 400-450 г

желтки – 3 шт

соль – щепотка

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сахарная пудра – 140 г

разрыхлитель – 1 ч.л

ванилин – мелочь

вишневый/клубничный или другой джем или конфитюр

Способ приготовления:

1. Мягкое масло смешиваем с сахарной пудрой, солью и желтками. Просеиваем муку, разрыхлитель и ванилин, смешиваем тесто ложкой и добавляем 1-2 ст.л воды.

2. Замешиваем тесто руками, заворачиваем в пищевую пленку и кладем в холодильник минимум на 1 час.

3. Духовку разогреваем до 190 градусов.

4. Готовое тесто делим на 2 части (вторую часть при приготовлении кладем в холодильник).

5. Делаем шарики одинакового размера, немного приминаем и делаем сердечко пальцами.

6. Выпекаем 15 минут. Готовому печенью даем полностью остыть, оно станет хрустящим.

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