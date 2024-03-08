Печеночный паштет по-новому: какой простой ингредиент добавить для лучшего вкуса
Печеночный паштет – это очень сытная закуска, которой можно быстро перекусить или подать на праздничный стол. Лучше всего готовить блюдо в домашних условиях – это будет и бюджетнее, и вы точно будете уверены в качестве продуктов, которые сбиваете. А для лучшего вкуса нужно добавить один очень простой ингредиент. А для лучшего вкуса нужно добавить один очень простой ингредиент – грибы.
Идея приготовления вкусного печеночного паштета с грибами опубликована на странице фудблогера Галины с ником cooking_with_gala в Instagram. Перед взбиванием тушеную печень нужно охладить до теплого состояния.
Ингредиенты:
- 30 мл оливкового масла
- 500 г шампиньонов
- 2 луковицы
- 1 кг куриной печени
- 5 зубчиков чеснока
- 1,5 ч.л. соли
- 1/2 ч.л. черного перца
- 1/2 ч.л. красного перца
- 50 г масла
- 125 г сыра филадельфия
Способ приготовления:
1. На масле протушить шампиньоны.
2. Добавить нарезанный лук.
3. Тушить 10 минут до готовности лука.
4. Добавить печень и тушить под крышкой 10-15 минут.
5. Соль и приправы добавить в самом конце.
6. Все перемешать протушить 2 минуты.
7. Охладить до теплого, переложить в блендер, добавить сыр
8. Сбить до однородности.
9. Можно хранить в холодильнике 5 дней, а в морозильнике до 6 месяцев.
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