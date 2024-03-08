Печеночный паштет по-новому: какой простой ингредиент добавить для лучшего вкуса

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Печеночный паштет по-новому: какой простой ингредиент добавить для лучшего вкуса

Печеночный паштет – это очень сытная закуска, которой можно быстро перекусить или подать на праздничный стол. Лучше всего готовить блюдо в домашних условиях – это будет и бюджетнее, и вы точно будете уверены в качестве продуктов, которые сбиваете. А для лучшего вкуса нужно добавить один очень простой ингредиент. А для лучшего вкуса нужно добавить один очень простой ингредиент – грибы.

Идея приготовления вкусного печеночного паштета с грибами опубликована на странице фудблогера Галины с ником cooking_with_gala в Instagram. Перед взбиванием тушеную печень нужно охладить до теплого состояния.

Печеночный паштет по-новому: какой простой ингредиент добавить для лучшего вкуса

Ингредиенты:

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  • 30 мл оливкового масла
  • 500 г шампиньонов
  • 2 луковицы
  • 1 кг куриной печени
  • 5 зубчиков чеснока
  • 1,5 ч.л. соли
  • 1/2 ч.л. черного перца
  • 1/2 ч.л. красного перца
  • 50 г масла
  • 125 г сыра филадельфия

Способ приготовления:

Печеночный паштет по-новому: какой простой ингредиент добавить для лучшего вкуса

1. На масле протушить шампиньоны.

2. Добавить нарезанный лук.

3. Тушить 10 минут до готовности лука.

Печеночный паштет по-новому: какой простой ингредиент добавить для лучшего вкуса

4. Добавить печень и тушить под крышкой 10-15 минут.

5. Соль и приправы добавить в самом конце.

Печеночный паштет по-новому: какой простой ингредиент добавить для лучшего вкуса

6. Все перемешать протушить 2 минуты.

7. Охладить до теплого, переложить в блендер, добавить сыр

Печеночный паштет по-новому: какой простой ингредиент добавить для лучшего вкуса

8. Сбить до однородности.

9. Можно хранить в холодильнике 5 дней, а в морозильнике до 6 месяцев.

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