Если быстро нужно перекусить – идеально на этот случай подойдет печеночный паштет. Его можно сделать. поставить в холодильник и, при необходимости, просто смазать на хлеб.

Идея приготовления вкусного печеночного паштета опубликована на странице фудблогера Татьяны Михалевич (tania.mykhalevych) в Instagram. Апельсиновое желе сверху придаст особый вкус блюду.

Ингредиенты:

2 моркови

1 луковица + порей

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400 грамм куриной печени

1 стакан овощного бульона

1 ст.л. топленого масла

1 ч.л. цедры апельсина

Способ приготовления:

1. Обжарить натертую морковь и нарезанный лук.

2. Добавить очищенную печень.

3. Тушить со стаканом бульона до готовности.

4. Добавить специи и выложить все в блендер.

5. Взбить до однородной массы.

6. Разложить паштет в формочки.

7. Растопить масло.

8. Добавить к нему натертую апельсиновую цедру.

9. Перемешать несколько секунд.

10. Вылить масло через сито на паштет.

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