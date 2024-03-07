Печеночный паштет с особым ингредиентом: вкус вас приятно удивит
Если быстро нужно перекусить – идеально на этот случай подойдет печеночный паштет. Его можно сделать. поставить в холодильник и, при необходимости, просто смазать на хлеб.
Идея приготовления вкусного печеночного паштета опубликована на странице фудблогера Татьяны Михалевич (tania.mykhalevych) в Instagram. Апельсиновое желе сверху придаст особый вкус блюду.
Ингредиенты:
- 2 моркови
- 1 луковица + порей
- 400 грамм куриной печени
- 1 стакан овощного бульона
- 1 ст.л. топленого масла
- 1 ч.л. цедры апельсина
Способ приготовления:
1. Обжарить натертую морковь и нарезанный лук.
2. Добавить очищенную печень.
3. Тушить со стаканом бульона до готовности.
4. Добавить специи и выложить все в блендер.
5. Взбить до однородной массы.
6. Разложить паштет в формочки.
7. Растопить масло.
8. Добавить к нему натертую апельсиновую цедру.
9. Перемешать несколько секунд.
10. Вылить масло через сито на паштет.
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