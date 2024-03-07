Печеночный паштет с особым ингредиентом: вкус вас приятно удивит

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Печеночный паштет с особым ингредиентом: вкус вас приятно удивит

Если быстро нужно перекусить – идеально на этот случай подойдет печеночный паштет. Его можно сделать. поставить в холодильник и, при необходимости, просто смазать на хлеб.

Идея приготовления вкусного печеночного паштета опубликована на странице фудблогера Татьяны Михалевич (tania.mykhalevych) в Instagram. Апельсиновое желе сверху придаст особый вкус блюду.

Печеночный паштет с особым ингредиентом: вкус вас приятно удивит

Ингредиенты:

  • 2 моркови
  • 1 луковица + порей
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  • 400 грамм куриной печени
  • 1 стакан овощного бульона
  • 1 ст.л. топленого масла
  • 1 ч.л. цедры апельсина

Способ приготовления:

Печеночный паштет с особым ингредиентом: вкус вас приятно удивит

1. Обжарить натертую морковь и нарезанный лук.

2. Добавить очищенную печень.

Печеночный паштет с особым ингредиентом: вкус вас приятно удивит

3. Тушить со стаканом бульона до готовности.

4. Добавить специи и выложить все в блендер.

Печеночный паштет с особым ингредиентом: вкус вас приятно удивит

5. Взбить до однородной массы.

6. Разложить паштет в формочки.

Печеночный паштет с особым ингредиентом: вкус вас приятно удивит

7. Растопить масло.

8. Добавить к нему натертую апельсиновую цедру.

Печеночный паштет с особым ингредиентом: вкус вас приятно удивит

9. Перемешать несколько секунд.

10. Вылить масло через сито на паштет.

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