Печеный молодой картофель с сыром и чесночным соусом: самый простой рецепт
Молодой картофель можно вкусно запекать с сыром и овощами, а также тушить с мясом, готовить с овощной зажаркой, делать пюре и готовить в мундирах. Стоит отметить, что очистить молодой картофель можно всего за 2 минуты добавив всего 1-2 ст. л. соли и хорошо потрусить картофель.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытной и вкусной молодой картошки, которая готовится в духовке.
Ингредиенты:
- молодой отварной картофель
- сыр 200-300 г
- масло
- салатный йогурт 300 г
- укроп
- чеснок 2-3 зубчика
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Молодой картофель чистим и отвариваем в подсоленной воде почти до готовности.
2. Противень застилаем пергаментом и смазываем маслом.
3. Сыр натираем и посыпаем им пергамент, сверху выкладываем разрезанный картофель пополам. Отправляем в разогретую духовку до 200 градусов, 20 минут.
4. Соус: смешиваем салатный йогурт, укроп, чеснок и специи – перемешиваем до однородности.
Достаем картофель из духовки и подаем с соусом!
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