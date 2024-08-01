Печеный молодой картофель с сыром и чесночным соусом: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Печеный молодой картофель с сыром и чесночным соусом: самый простой рецепт

Молодой картофель можно вкусно запекать с сыром и овощами, а также тушить с мясом, готовить с овощной зажаркой, делать пюре и готовить в мундирах. Стоит отметить, что очистить молодой картофель можно всего за 2 минуты добавив всего 1-2 ст. л. соли и хорошо потрусить картофель. 

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Как вкусно запечь картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытной и вкусной молодой картошки, которая готовится в духовке. 

Рецепт картофеля

Ингредиенты: 

  • молодой отварной картофель
  • сыр 200-300 г
  • масло
  • салатный йогурт 300 г
  • укроп
  • чеснок 2-3 зубчика
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Молодой картофель чистим и отвариваем в подсоленной воде почти до готовности.

Вареный молодой картофель

2. Противень застилаем пергаментом и смазываем маслом.

Сыр для блюда

3. Сыр натираем и посыпаем им пергамент, сверху выкладываем разрезанный картофель пополам. Отправляем в разогретую духовку до 200 градусов, 20 минут. 

Сколько готовится картофель

4. Соус: смешиваем салатный йогурт, укроп, чеснок и специи – перемешиваем до однородности.

Соус для блюда

Достаем картофель из духовки и подаем с соусом!

Готовый картофель с соусом

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