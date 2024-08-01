Молодой картофель можно вкусно запекать с сыром и овощами, а также тушить с мясом, готовить с овощной зажаркой, делать пюре и готовить в мундирах. Стоит отметить, что очистить молодой картофель можно всего за 2 минуты добавив всего 1-2 ст. л. соли и хорошо потрусить картофель.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытной и вкусной молодой картошки, которая готовится в духовке.

Ингредиенты:

молодой отварной картофель

сыр 200-300 г

масло

салатный йогурт 300 г

укроп

чеснок 2-3 зубчика

соль, перец

Способ приготовления:

1. Молодой картофель чистим и отвариваем в подсоленной воде почти до готовности.

2. Противень застилаем пергаментом и смазываем маслом.

3. Сыр натираем и посыпаем им пергамент, сверху выкладываем разрезанный картофель пополам. Отправляем в разогретую духовку до 200 градусов, 20 минут.

4. Соус: смешиваем салатный йогурт, укроп, чеснок и специи – перемешиваем до однородности.

Достаем картофель из духовки и подаем с соусом!

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