Пельмени не будут рваться и распадаться: добавьте обязательно эти 2 ингредиента в тесто
Одно из самых простых изделий из теста – вкусные и сытные пельмени. Вкус блюда зависит полностью от теста. Для того, чтобы оно не было забитым, кулинары советуют обязательно просеять муку и добавить в тесто растительное масло и яйца!
Кулинар Катерина поделилась в Instagram рецептом вкусных домашних пельменей и самого удачного для них теста.
Ингредиенты:
- мука – 600 г
- вода – 180 мл
- растительное масло – 30 мл
- яйца – 2 шт.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Смешайте муку с солью. Добавьте яйца, воду и растительное масло, хорошо перемешайте и заместите тугое, эластичное тесто.
2. Замотайте в пленку и оставьте минимум на 30 минут.
3. Затем порционный кусочек теста раскатайте, выдавите кружочки. Выложите во внутрь фарш с луком и придайте им форму.
4. Варите в кипящей воде, пока не всплывут!
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