Пельмени не будут рваться и распадаться: добавьте обязательно эти 2 ингредиента в тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Пельмени не будут рваться и распадаться: добавьте обязательно эти 2 ингредиента в тесто

Одно из самых простых изделий из теста – вкусные и сытные пельмени. Вкус блюда зависит полностью от теста. Для того, чтобы оно не было забитым, кулинары советуют обязательно просеять  муку и добавить в тесто растительное масло и яйца! 

Домашние пельмени

Кулинар Катерина поделилась в Instagram рецептом вкусных домашних пельменей и самого удачного для них теста. 

Рецепт пельменей
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Ингредиенты: 

  • мука – 600 г
  • вода – 180 мл
  • растительное масло – 30 мл
  • яйца – 2 шт. 
  • соль – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Смешайте муку с солью. Добавьте яйца, воду и растительное масло, хорошо перемешайте и заместите тугое, эластичное тесто.

Приготовление теста

2. Замотайте в пленку и оставьте минимум на 30 минут. 

Готовое тесто

3. Затем порционный кусочек теста раскатайте, выдавите кружочки. Выложите во внутрь фарш с луком и придайте им форму. 

Начинка для блюда

4. Варите в кипящей воде, пока не всплывут! 

Готовые пельмени

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