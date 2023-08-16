Одно из самых простых изделий из теста – вкусные и сытные пельмени. Вкус блюда зависит полностью от теста. Для того, чтобы оно не было забитым, кулинары советуют обязательно просеять муку и добавить в тесто растительное масло и яйца!

Кулинар Катерина поделилась в Instagram рецептом вкусных домашних пельменей и самого удачного для них теста.

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Ингредиенты:

мука – 600 г

вода – 180 мл

растительное масло – 30 мл

яйца – 2 шт.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешайте муку с солью. Добавьте яйца, воду и растительное масло, хорошо перемешайте и заместите тугое, эластичное тесто.

2. Замотайте в пленку и оставьте минимум на 30 минут.

3. Затем порционный кусочек теста раскатайте, выдавите кружочки. Выложите во внутрь фарш с луком и придайте им форму.

4. Варите в кипящей воде, пока не всплывут!

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