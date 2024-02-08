Пельмени в сковороде на скорую руку: варить не придется

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Пельмени в сковороде на скорую руку: варить не придется

Вместо традиционных отварных пельменей приготовьте изделия прямо в сковороде. Это будет гораздо быстрее и даже вкуснее. Начинка и тесто получатся очень сочными.

Идея приготовления пельменей в сковороде опубликована на странице фудблогера Ирины с ником ir.uschp в Instagram. Очень вкусно подавать такие пельмени с соусом и зеленым луком сверху.

Пельмени в сковороде на скорую руку: варить не придется

Ингредиенты:

  • пельмени
  • сливочное масло
  • сметана
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  • вода
  • твердый сыр (по желанию)
  • любимые специи

Способ приготовления:

Пельмени в сковороде на скорую руку: варить не придется

1. Пельмени высыпать в сковороду.

2. Добавить сливочное масло.

Пельмени в сковороде на скорую руку: варить не придется

3. Перемешать на среднем огне.

4. Добавить 2 ст.л. сметаны и +200 мл воды, специи.

Пельмени в сковороде на скорую руку: варить не придется

5. Накрыть крышкой.

6. Тушить несколько минут.

Пельмени в сковороде на скорую руку: варить не придется

7. В конце добавить творог и хорошо перемешать.

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