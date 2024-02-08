Вместо традиционных отварных пельменей приготовьте изделия прямо в сковороде. Это будет гораздо быстрее и даже вкуснее. Начинка и тесто получатся очень сочными.

Идея приготовления пельменей в сковороде опубликована на странице фудблогера Ирины с ником ir.uschp в Instagram. Очень вкусно подавать такие пельмени с соусом и зеленым луком сверху.

Ингредиенты:

пельмени

сливочное масло

сметана

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вода

твердый сыр (по желанию)

любимые специи

Способ приготовления:

1. Пельмени высыпать в сковороду.

2. Добавить сливочное масло.

3. Перемешать на среднем огне.

4. Добавить 2 ст.л. сметаны и +200 мл воды, специи.

5. Накрыть крышкой.

6. Тушить несколько минут.

7. В конце добавить творог и хорошо перемешать.

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