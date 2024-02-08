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Пельмени в сковороде на скорую руку: варить не придется
Вместо традиционных отварных пельменей приготовьте изделия прямо в сковороде. Это будет гораздо быстрее и даже вкуснее. Начинка и тесто получатся очень сочными.
Идея приготовления пельменей в сковороде опубликована на странице фудблогера Ирины с ником ir.uschp в Instagram. Очень вкусно подавать такие пельмени с соусом и зеленым луком сверху.
Ингредиенты:
- пельмени
- сливочное масло
- сметана
- вода
- твердый сыр (по желанию)
- любимые специи
Способ приготовления:
1. Пельмени высыпать в сковороду.
2. Добавить сливочное масло.
3. Перемешать на среднем огне.
4. Добавить 2 ст.л. сметаны и +200 мл воды, специи.
5. Накрыть крышкой.
6. Тушить несколько минут.
7. В конце добавить творог и хорошо перемешать.
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