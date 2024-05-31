Хотите удивить гостей необычной, но очень вкусной закуской? Тогда почему бы не приготовить перец, фаршированный плавленым сыром? Такой вид закуски идеально подойдет как любому праздничному столу, так и просто для пикника.

Как правильно приготовить эту закуску, в Instagram рассказала фудблогер с ником ann and food. Она также показала, какой перец можно использовать для этого блюда.

Ингредиенты

Перец белозвезда – 2 шт.

Плавленый сыр – 2 шт.

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Укроп – 1 ст.л.

Майонез – по вкусу

Чеснок – по вкусу

Способ приготовления

1. Плавленый сыр натираем на большой терке.

2. Добавляем майонез и измельченный чеснок.

3. Укроп мелко нарезаем, а чеснок натираем на терке и тщательно смешиваем все ингредиенты.

4. Перец моем, срезаем верхушку и вырезаем сердцевину.

5. Фаршируем перец начинкой и нарезаем на кольца.

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