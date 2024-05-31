Перец с сыром и чесноком: готовим легкую и красивую закуску.

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
207
Перец с сыром и чесноком: готовим легкую и красивую закуску.

Хотите удивить гостей необычной, но очень вкусной закуской? Тогда почему бы не приготовить перец, фаршированный плавленым сыром? Такой вид закуски идеально подойдет как любому праздничному столу, так и просто для пикника.

Как правильно приготовить эту закуску, в Instagram рассказала фудблогер с ником ann and food. Она также показала, какой перец можно использовать для этого блюда.

Перец с сыром и чесноком: готовим легкую и красивую закуску.

Ингредиенты

  • Перец белозвезда – 2 шт.
  • Плавленый сыр – 2 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Перец – по вкусу
  • Укроп – 1 ст.л.
  • Майонез – по вкусу
  • Чеснок – по вкусу

Способ приготовления

1. Плавленый сыр натираем на большой терке.

Перец с сыром и чесноком: готовим легкую и красивую закуску.

2. Добавляем майонез и измельченный чеснок.

3. Укроп мелко нарезаем, а чеснок натираем на терке и тщательно смешиваем все ингредиенты.

Перец с сыром и чесноком: готовим легкую и красивую закуску.

4. Перец моем, срезаем верхушку и вырезаем сердцевину.

Перец с сыром и чесноком: готовим легкую и красивую закуску.

5. Фаршируем перец начинкой и нарезаем на кольца.

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