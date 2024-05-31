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Перец с сыром и чесноком: готовим легкую и красивую закуску.
Хотите удивить гостей необычной, но очень вкусной закуской? Тогда почему бы не приготовить перец, фаршированный плавленым сыром? Такой вид закуски идеально подойдет как любому праздничному столу, так и просто для пикника.
Как правильно приготовить эту закуску, в Instagram рассказала фудблогер с ником ann and food. Она также показала, какой перец можно использовать для этого блюда.
Ингредиенты
- Перец белозвезда – 2 шт.
- Плавленый сыр – 2 шт.
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
- Укроп – 1 ст.л.
- Майонез – по вкусу
- Чеснок – по вкусу
Способ приготовления
1. Плавленый сыр натираем на большой терке.
2. Добавляем майонез и измельченный чеснок.
3. Укроп мелко нарезаем, а чеснок натираем на терке и тщательно смешиваем все ингредиенты.
4. Перец моем, срезаем верхушку и вырезаем сердцевину.
5. Фаршируем перец начинкой и нарезаем на кольца.
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