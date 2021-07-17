Пережить жару помогут минералы: какие именно и где их искать

Летом, когда наступает жара, мы теряем больше жидкости с потом и через легкие. Если не пополнять потерянную воду, кровь начинает сгущаться, а это может привести к нарушению работы сердца, почек, сосудистой системы. Поэтому вам настоятельно рекомендуют пить больше воды.

Но это не все. Необходимо помнить и о том, что с потом мы теряем и минералы – калий, натрий, кальций, магний, хлор. А они в организме выполняют ряд важных функций: поддерживают водно-солевой баланс, кислотно-щелочное равновесие, отвечают за сокращение сердечной мышцы, тонус сосудов, участвуют в передаче нервных импульсов.

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Тому важливо не тільки пити воду, але і відновити цінні для організму мінерали, щоб впоратися з зневодненням та бути здоровим. Головне дотримуватися достатнього питного режиму, належно харчуватися протягом дня. Варто звернути увагу на те, що ми п'ємо. Основу має складати проста вода. Краще, щоб це була природна столова вода, яка також постачає електроліти.

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Багато мінеральних речовин знаходиться в наших продуктах харчування. Насамперед потрібно звернути увагу на овочі, ягоди і фрукти. Саме вони влітку повинні складати основу нашого раціону. В них містяться не тільки мінерали, але і достатня кількість води. Так, наприклад, в огірках і помідорах до 95% рідини, в ягодах і фруктах - від 80 до 90%.

В яких продуктах знаходиться натрій та хлор? Вони практично в усьому, що ми їмо. Але не треба в спеку нехтувати і сіллю. Можна підсолювати страви. Треба пам’ятати, що є обмеження: біля 5 г солі на добу.

Добрим джерелом калію є вся рослинна їжа. Окрім свіжих овочів, фруктів, ягід та круп калій є і в кисломолочних продуктах, рибі, грибах, бобових.

Кальцій. Влітку частіше звертайте увагу на натуральні кисломолочні продукти (кефір, йогурт, кисле молоко, домашній сир). Вживайте ягоди, зелені листові овочі, броколі, морську та цвітну капусту. Вони також збагатять ваш раціон цим елементом.

Продукти, багаті на магній - листові овочі, морська капуста, каші, бобові, какао, темний шоколад, горіхи, а також деякі ягоди та фрукти.

Головне пам’ятати: влітку ми схильні до більшої втрати води та мінералів.

Харчуйтесь різноманітно та регулярно, пийте овочеві смузі, воду і насолоджуйтесь літом.

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