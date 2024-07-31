Консервированные персики – это не только отличный вариант начинки для разнообразных пирогов, булочек и других видов выпечки, но и вкуснейший десерт, который можно употреблять как самостоятельное блюдо. Этот фрукт в консервированном виде стоит достаточно дорого. Но ведь ничего не мешает приготовить его самостоятельно.

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Как правильно это сделать, в Instagram рассказала фудблогер Анна Шолкова. Если придерживаться ее рецепта, консервированные персики получатся очень вкусными и ими можно будет наслаждаться в течение всей зимы.

Ингредиенты на литровую банку

Персики – 1 кг

Вода – 500 мл

Сахар – 250 гр

Сок лимона – 1 ст.л.

Мята – по желанию

Способ приготовления

1. Персики очищаем от кожуры, разрезаем пополам и вынимаем косточку.

2. В кастрюле смешиваем сахар и воду. Добавляем лимонный сок и мяту по желанию.

3. Доводим сироп до кипения и полного растворения сахара. Достаем мяту.

4. Отправляем персики в сироп и провариваем в течение 5 минут.

6. В стерилизованную банку выкладываем персики.

7. Сироп снова доводим до кипения и заливаем в банку.

8. Закрываем банку крышкой, переворачиваем и заворачиваем в теплое одежду до полного охлаждения.

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