Персики в сахарном сиропе: как законсервировать фрукт на зиму
Консервированные персики – это не только отличный вариант начинки для разнообразных пирогов, булочек и других видов выпечки, но и вкуснейший десерт, который можно употреблять как самостоятельное блюдо. Этот фрукт в консервированном виде стоит достаточно дорого. Но ведь ничего не мешает приготовить его самостоятельно.
Как правильно это сделать, в Instagram рассказала фудблогер Анна Шолкова. Если придерживаться ее рецепта, консервированные персики получатся очень вкусными и ими можно будет наслаждаться в течение всей зимы.
Ингредиенты на литровую банку
- Персики – 1 кг
- Вода – 500 мл
- Сахар – 250 гр
- Сок лимона – 1 ст.л.
- Мята – по желанию
Способ приготовления
1. Персики очищаем от кожуры, разрезаем пополам и вынимаем косточку.
2. В кастрюле смешиваем сахар и воду. Добавляем лимонный сок и мяту по желанию.
3. Доводим сироп до кипения и полного растворения сахара. Достаем мяту.
4. Отправляем персики в сироп и провариваем в течение 5 минут.
6. В стерилизованную банку выкладываем персики.
7. Сироп снова доводим до кипения и заливаем в банку.
8. Закрываем банку крышкой, переворачиваем и заворачиваем в теплое одежду до полного охлаждения.
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