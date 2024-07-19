Перцы без риса: чем вкусно нафаршировать овощи для обеда
Классический фаршированный перец обычно готовят с рисом. Но если такая начинка вам не нравится – воспользуйтесь следующей технологией. Понадобится обычное куриное филе, а также много сыра. Блюдо получается достаточно питательным и не тяжелым.
Идея приготовления сочных фаршированных перцев без риса опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Благодаря помидорам начинка очень сочная.
Ингредиенты:
- перец сладкий – 3 шт.
- куриное филе – 3 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2 зубца
- оливковое масло
- итальянские травы – 1 ст.л.
- хлопья чили — по желанию
- помидоры – 2 шт.
- базилик свежий – 1 ст.л.
- крем-сырь – 1 ст.л.
- сыр твердый – 200 г
- сахар – 1-2 ч.л.
- мука (при необходимости) – 1 ст.л.
- соль
Способ приготовления:
1. Перцы разрезать пополам и почистить.
2. Полить маслом и запекать при температуре 200 градусов в течение 30 минут.
3. Для начинки обжарить на сковороде бревенчатое куриное филе, нарезанный лук и чеснок. Добавить специи.
4. Влить банку томатов и измельченный базилик.
5. Готовить к готовности мяса и лука.
6. Если начинка получилась жидкой – добавить муку.
7. За минуту до выключения огня добавить крем-сыр и натертый сыр.
8. Наполнить перцы начинкой и посыпать сыром.
9. Запекать 10 минут при температуре 200 градусов.
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