Классический фаршированный перец обычно готовят с рисом. Но если такая начинка вам не нравится – воспользуйтесь следующей технологией. Понадобится обычное куриное филе, а также много сыра. Блюдо получается достаточно питательным и не тяжелым.

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Идея приготовления сочных фаршированных перцев без риса опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Благодаря помидорам начинка очень сочная.

Ингредиенты:

перец сладкий – 3 шт.

куриное филе – 3 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 2 зубца

оливковое масло

итальянские травы – 1 ст.л.

хлопья чили — по желанию

помидоры – 2 шт.

базилик свежий – 1 ст.л.

крем-сырь – 1 ст.л.

сыр твердый – 200 г

сахар – 1-2 ч.л.

мука (при необходимости) – 1 ст.л.

соль

Способ приготовления:

1. Перцы разрезать пополам и почистить.

2. Полить маслом и запекать при температуре 200 градусов в течение 30 минут.

3. Для начинки обжарить на сковороде бревенчатое куриное филе, нарезанный лук и чеснок. Добавить специи.

4. Влить банку томатов и измельченный базилик.

5. Готовить к готовности мяса и лука.

6. Если начинка получилась жидкой – добавить муку.

7. За минуту до выключения огня добавить крем-сыр и натертый сыр.

8. Наполнить перцы начинкой и посыпать сыром.

9. Запекать 10 минут при температуре 200 градусов.

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