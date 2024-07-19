Перцы без риса: чем вкусно нафаршировать овощи для обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Перцы без риса: чем вкусно нафаршировать овощи для обеда

Классический фаршированный перец обычно готовят с рисом. Но если такая начинка вам не нравится – воспользуйтесь следующей технологией. Понадобится обычное куриное филе, а также много сыра. Блюдо получается достаточно питательным и не тяжелым.

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Идея приготовления сочных фаршированных перцев без риса опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Благодаря помидорам начинка очень сочная.

Перцы без риса: чем вкусно нафаршировать овощи для обеда

Ингредиенты:

  • перец сладкий – 3 шт.
  • куриное филе – 3 шт.
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 2 зубца
  • оливковое масло
  • итальянские травы – 1 ст.л.
  • хлопья чили — по желанию
  • помидоры – 2 шт.
  • базилик свежий – 1 ст.л.
  • крем-сырь – 1 ст.л.
  • сыр твердый – 200 г
  • сахар – 1-2 ч.л.
  • мука (при необходимости) – 1 ст.л.
  • соль

Способ приготовления:

Перцы без риса: чем вкусно нафаршировать овощи для обеда

1. Перцы разрезать пополам и почистить.

2. Полить маслом и запекать при температуре 200 градусов в течение 30 минут.

Перцы без риса: чем вкусно нафаршировать овощи для обеда

3. Для начинки обжарить на сковороде бревенчатое куриное филе, нарезанный лук и чеснок. Добавить специи.

4. Влить банку томатов и измельченный базилик.

Перцы без риса: чем вкусно нафаршировать овощи для обеда

5. Готовить к готовности мяса и лука.

6. Если начинка получилась жидкой – добавить муку.

Перцы без риса: чем вкусно нафаршировать овощи для обеда

7. За минуту до выключения огня добавить крем-сыр и натертый сыр.

Перцы без риса: чем вкусно нафаршировать овощи для обеда

8. Наполнить перцы начинкой и посыпать сыром.

9. Запекать 10 минут при температуре 200 градусов.

Перцы без риса: чем вкусно нафаршировать овощи для обеда

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