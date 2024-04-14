Песни капустные котлетки, которые захочется готовить даже после окончания поста

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
84
Песни капустные котлетки, которые захочется готовить даже после окончания поста

Рецепт приготовления постных капустных котлет пригодится даже после окончания Великого поста. Дело в том, что блюдо, приготовленное по этому рецепту получается настолько вкусное, что его хочется пробовать довольно часто.

Рецептом приготовления постных котлет из капусты поделилась в Instagram фудблогер с ником recepti_dariko. Она также рассказала, какие еще овощи входят в состав таких котлет.

Песни капустные котлетки, которые захочется готовить даже после окончания поста

Ингредиенты

  • Капуста – 700-800 гр
  • Морковь – 1 шт
  • Зеленый лук – 1 пучок (можно заменить репчатым)
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  • Картофель – 2 шт
  • Манная крупа – 3-4 ст.л.
  • Соль
  • Перец
  • Сухой чеснок – 1 ч.л.
  • Прованские травы – ½ ч.л.
  • Мускатный горе – ¼ ч.л.
  • Масло

Способ приготовления

1. Капусту нарезаем большими кусками и складываем в кастрюлю. Добавляем соль, заливаем водой и варим в течение 10-15 минут.

Песни капустные котлетки, которые захочется готовить даже после окончания поста

2. Извращаем вареную капусту на мясорубке и откидываем на сито, чтобы вышла лишняя жидкость.

3. Морвый, зеленый лук и специи обжариваем на сковороде с маслом.

Песни капустные котлетки, которые захочется готовить даже после окончания поста

4. Картофель натираем на мелкой терке и добавляем его в капусту. Перемешиваем.

5. Добавляем зажарку и манную крупу. Перемешиваем и оставляем на 15 минут.

Песни капустные котлетки, которые захочется готовить даже после окончания поста

6. Влажными руками формируем котлеты и обжариваем сковороду с маслом с обеих сторон до золотистости.

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