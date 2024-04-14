Песни капустные котлетки, которые захочется готовить даже после окончания поста
Рецепт приготовления постных капустных котлет пригодится даже после окончания Великого поста. Дело в том, что блюдо, приготовленное по этому рецепту получается настолько вкусное, что его хочется пробовать довольно часто.
Рецептом приготовления постных котлет из капусты поделилась в Instagram фудблогер с ником recepti_dariko. Она также рассказала, какие еще овощи входят в состав таких котлет.
Ингредиенты
- Капуста – 700-800 гр
- Морковь – 1 шт
- Зеленый лук – 1 пучок (можно заменить репчатым)
- Картофель – 2 шт
- Манная крупа – 3-4 ст.л.
- Соль
- Перец
- Сухой чеснок – 1 ч.л.
- Прованские травы – ½ ч.л.
- Мускатный горе – ¼ ч.л.
- Масло
Способ приготовления
1. Капусту нарезаем большими кусками и складываем в кастрюлю. Добавляем соль, заливаем водой и варим в течение 10-15 минут.
2. Извращаем вареную капусту на мясорубке и откидываем на сито, чтобы вышла лишняя жидкость.
3. Морвый, зеленый лук и специи обжариваем на сковороде с маслом.
4. Картофель натираем на мелкой терке и добавляем его в капусту. Перемешиваем.
5. Добавляем зажарку и манную крупу. Перемешиваем и оставляем на 15 минут.
6. Влажными руками формируем котлеты и обжариваем сковороду с маслом с обеих сторон до золотистости.
На OBOZ.UA также есть и другие рецепты котлет: