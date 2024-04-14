Рецепт приготовления постных капустных котлет пригодится даже после окончания Великого поста. Дело в том, что блюдо, приготовленное по этому рецепту получается настолько вкусное, что его хочется пробовать довольно часто.

Рецептом приготовления постных котлет из капусты поделилась в Instagram фудблогер с ником recepti_dariko. Она также рассказала, какие еще овощи входят в состав таких котлет.

Ингредиенты

Капуста – 700-800 гр

Морковь – 1 шт

Зеленый лук – 1 пучок (можно заменить репчатым)

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Картофель – 2 шт

Манная крупа – 3-4 ст.л.

Соль

Перец

Сухой чеснок – 1 ч.л.

Прованские травы – ½ ч.л.

Мускатный горе – ¼ ч.л.

Масло

Способ приготовления

1. Капусту нарезаем большими кусками и складываем в кастрюлю. Добавляем соль, заливаем водой и варим в течение 10-15 минут.

2. Извращаем вареную капусту на мясорубке и откидываем на сито, чтобы вышла лишняя жидкость.

3. Морвый, зеленый лук и специи обжариваем на сковороде с маслом.

4. Картофель натираем на мелкой терке и добавляем его в капусту. Перемешиваем.

5. Добавляем зажарку и манную крупу. Перемешиваем и оставляем на 15 минут.

6. Влажными руками формируем котлеты и обжариваем сковороду с маслом с обеих сторон до золотистости.

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