Постные рогалики к чаю с вишнями: разлетаются за считанные минуты
Если вы соблюдаете пост – есть много разнообразных десертов, в которые не нужно добавлять молочные продукты. К примеру, рогалики из теста на воде. Для начинки идеально подойдет консервированная вишня.
Идея приготовления постных рогаликов к чаю опубликована на кулинарной странице cooking_is_easy__ в Instagram. Вместо вишни можно использовать повидло, мак и другие начинки по вашему вкусу.
Ингредиенты:
- теплая вода – 1 стакан
- живые дрожжи – 100 г
- сахар – 6 ст.л.
- масло – 1 стакан
- соль
- ванилин
- мука – 5-6 стаканов
Ингредиенты для начинки:
- вишни
- повидло
- варенье
- яблоки
- мак или что-то другое по вкусу
Способ приготовления:
1. Для опары смешать теплую воду, дрожжи, сахар и несколько ложек муки.
2. Оставить на 15-20 минут для активизации дрожжей.
3. Добавить примерно половину порции муки, соль, ванилин и мешать.
4. Добавить масло и высыпать остаток муки.
5. Вымешать тесто – оно должно отлипать от рук.
6. Накрыть тесто полотенцем или пищевой пленкой, отправить на 2 часа в холодильник.
7. Тесто получается очень пышным. Разделить его на 4 части и раскатать в круг.
8. Нарезать на треугольники, выложить начинку и скрутить рогалики. Можно сверху посыпать сахаром или уже готовой пудрой.
9. Запекать примерно 30 минут при температуре 180 градусов.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: