Постные рогалики к чаю с вишнями: разлетаются за считанные минуты

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
15
Постные рогалики к чаю с вишнями: разлетаются за считанные минуты

Если вы соблюдаете пост – есть много разнообразных десертов, в которые не нужно добавлять молочные продукты. К примеру, рогалики из теста на воде. Для начинки идеально подойдет консервированная вишня.

Идея приготовления постных рогаликов к чаю опубликована на кулинарной странице cooking_is_easy__ в Instagram. Вместо вишни можно использовать повидло, мак и другие начинки по вашему вкусу.

Постные рогалики к чаю с вишнями: разлетаются за считанные минуты

Ингредиенты:

  • теплая вода – 1 стакан
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  • живые дрожжи – 100 г
  • сахар – 6 ст.л.
  • масло – 1 стакан
  • соль
  • ванилин
  • мука – 5-6 стаканов

Ингредиенты для начинки:

  • вишни
  • повидло
  • варенье
  • яблоки
  • мак или что-то другое по вкусу

Способ приготовления:

Постные рогалики к чаю с вишнями: разлетаются за считанные минуты

1. Для опары смешать теплую воду, дрожжи, сахар и несколько ложек муки.

2. Оставить на 15-20 минут для активизации дрожжей.

3. Добавить примерно половину порции муки, соль, ванилин и мешать.

Постные рогалики к чаю с вишнями: разлетаются за считанные минуты

4. Добавить масло и высыпать остаток муки.

5. Вымешать тесто – оно должно отлипать от рук.

Постные рогалики к чаю с вишнями: разлетаются за считанные минуты

6. Накрыть тесто полотенцем или пищевой пленкой, отправить на 2 часа в холодильник.

7. Тесто получается очень пышным. Разделить его на 4 части и раскатать в круг.

Постные рогалики к чаю с вишнями: разлетаются за считанные минуты

8. Нарезать на треугольники, выложить начинку и скрутить рогалики. Можно сверху посыпать сахаром или уже готовой пудрой.

9. Запекать примерно 30 минут при температуре 180 градусов.

Постные рогалики к чаю с вишнями: разлетаются за считанные минуты

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