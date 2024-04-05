Если вы соблюдаете пост – есть много разнообразных десертов, в которые не нужно добавлять молочные продукты. К примеру, рогалики из теста на воде. Для начинки идеально подойдет консервированная вишня.

Идея приготовления постных рогаликов к чаю опубликована на кулинарной странице cooking_is_easy__ в Instagram. Вместо вишни можно использовать повидло, мак и другие начинки по вашему вкусу.

Ингредиенты:

теплая вода – 1 стакан

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живые дрожжи – 100 г

сахар – 6 ст.л.

масло – 1 стакан

соль

ванилин

мука – 5-6 стаканов

Ингредиенты для начинки:

вишни

повидло

варенье

яблоки

мак или что-то другое по вкусу

Способ приготовления:

1. Для опары смешать теплую воду, дрожжи, сахар и несколько ложек муки.

2. Оставить на 15-20 минут для активизации дрожжей.

3. Добавить примерно половину порции муки, соль, ванилин и мешать.

4. Добавить масло и высыпать остаток муки.

5. Вымешать тесто – оно должно отлипать от рук.

6. Накрыть тесто полотенцем или пищевой пленкой, отправить на 2 часа в холодильник.

7. Тесто получается очень пышным. Разделить его на 4 части и раскатать в круг.

8. Нарезать на треугольники, выложить начинку и скрутить рогалики. Можно сверху посыпать сахаром или уже готовой пудрой.

9. Запекать примерно 30 минут при температуре 180 градусов.

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