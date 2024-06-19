Галета – это плоская выпечка, которая готовится из разных видов теста и любой начинкой. Блюдо пришло к нам из Франции и надежно укоренилось, ведь готовить его довольно легко, а вкус получается всегда другим.

Фудблогер с ником zhuravlina cooking в Instagram предложила рецепт галеты с грушей. Для приготовления этого блюда она использовала песочное тесто, которое отлично сочетается с ароматным фруктом.

Ингредиенты

Мука – 200 гр

Сахар – 1 ст.л.

Сливочное масло – 100 гр

Соль – ¼ ч.л.

Холодная вода – 3-4 ст.л.

Ингредиенты для начинки

Груша – 2 шт

Сахар

Мед и орешки – по желанию

Способ приготовления

1. Сливочное холодное масло перетереть с мукой в крошку.

2. Добавить сахар, соль, прохладную воду и вымешать несколько минут тесто. Переложить в холодильник на 30 минут или в морозильную камеру на 7-10 минут.

3. Грушу нарезать ломтиками.

4. Пергамент присыпать мукой, выложить тесто, раскатать скалкой. Посыпать сахаром количество сахара по желанию. Выложить грушу и снова посыпать сахаром.

5. Бортики окучить, смазать желтком. Переложить в разогретую духовку до 180 градусов на 30-40 минут.

6. Готовую галету лучше есть охлажденную. Полить медом и присыпать орешками.

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