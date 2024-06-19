Песочная галета с грушей: готовим вкусный десерт за считанные минуты
Галета – это плоская выпечка, которая готовится из разных видов теста и любой начинкой. Блюдо пришло к нам из Франции и надежно укоренилось, ведь готовить его довольно легко, а вкус получается всегда другим.
Фудблогер с ником zhuravlina cooking в Instagram предложила рецепт галеты с грушей. Для приготовления этого блюда она использовала песочное тесто, которое отлично сочетается с ароматным фруктом.
Ингредиенты
- Мука – 200 гр
- Сахар – 1 ст.л.
- Сливочное масло – 100 гр
- Соль – ¼ ч.л.
- Холодная вода – 3-4 ст.л.
Ингредиенты для начинки
- Груша – 2 шт
- Сахар
- Мед и орешки – по желанию
Способ приготовления
1. Сливочное холодное масло перетереть с мукой в крошку.
2. Добавить сахар, соль, прохладную воду и вымешать несколько минут тесто. Переложить в холодильник на 30 минут или в морозильную камеру на 7-10 минут.
3. Грушу нарезать ломтиками.
4. Пергамент присыпать мукой, выложить тесто, раскатать скалкой. Посыпать сахаром количество сахара по желанию. Выложить грушу и снова посыпать сахаром.
5. Бортики окучить, смазать желтком. Переложить в разогретую духовку до 180 градусов на 30-40 минут.
6. Готовую галету лучше есть охлажденную. Полить медом и присыпать орешками.
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