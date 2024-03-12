Песочно-творожное печенье: быстрый домашний рецепт, который удается даже начинающим

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Песочно-творожное печенье: быстрый домашний рецепт, который удается даже начинающим

Домашнее печенье кофе или чаю всегда лучше, чем купленное в магазине. Но иногда на его приготовление нужно тратить слишком много времени.

Тем не менее, фудблогер Анна Фил недавно представила рецепт песочно-творожного печенья. Следуя рецепту, который она опубликовала в Instagram, даже начинающий сможет справиться с приготовлением, на которое потратит совсем немного времени.

Песочно-творожное печенье: быстрый домашний рецепт, который удается даже начинающим
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Ингредиенты

  • Творог – 100 гр
  • Сахар – 50 гр
  • Ванильный сахар – 1 п
  • Желток – 1 шт
  • Масло – 80 гр
  • Мука – 200 гр
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки

  • Повидло – 100гр

Способ приготовления

1. К творогу добавляем сахар, ванильный сахар, желток. Перемешиваем.

Песочно-творожное печенье: быстрый домашний рецепт, который удается даже начинающим

2. Добавляем муку и разрыхлитель. Перемешиваем.

3. Добавляем холодное сливочное масло, нарезанное кусочками. Замешиваем тесто.

4. Раскатываем тонко тесто, смазываем повидлом, заворачиваем в рулет, обертываем в пищевую пленку и отправляем в морозильную камеру на 30 минут.

5. Разрезаем на порционные кусочки толщиной +\-1см и перекладываем на противень застеленный пергаментом.

Песочно-творожное печенье: быстрый домашний рецепт, который удается даже начинающим

6. Выпекаем печенье в предварительно разогретой до 180° духовке 15-20 минут.

Песочно-творожное печенье: быстрый домашний рецепт, который удается даже начинающим

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