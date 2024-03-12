Домашнее печенье кофе или чаю всегда лучше, чем купленное в магазине. Но иногда на его приготовление нужно тратить слишком много времени.

Тем не менее, фудблогер Анна Фил недавно представила рецепт песочно-творожного печенья. Следуя рецепту, который она опубликовала в Instagram, даже начинающий сможет справиться с приготовлением, на которое потратит совсем немного времени.

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Ингредиенты

Творог – 100 гр

Сахар – 50 гр

Ванильный сахар – 1 п

Желток – 1 шт

Масло – 80 гр

Мука – 200 гр

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки

Повидло – 100гр

Способ приготовления

1. К творогу добавляем сахар, ванильный сахар, желток. Перемешиваем.

2. Добавляем муку и разрыхлитель. Перемешиваем.

3. Добавляем холодное сливочное масло, нарезанное кусочками. Замешиваем тесто.

4. Раскатываем тонко тесто, смазываем повидлом, заворачиваем в рулет, обертываем в пищевую пленку и отправляем в морозильную камеру на 30 минут.

5. Разрезаем на порционные кусочки толщиной +\-1см и перекладываем на противень застеленный пергаментом.

6. Выпекаем печенье в предварительно разогретой до 180° духовке 15-20 минут.

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