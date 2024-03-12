Песочно-творожное печенье: быстрый домашний рецепт, который удается даже начинающим
Домашнее печенье кофе или чаю всегда лучше, чем купленное в магазине. Но иногда на его приготовление нужно тратить слишком много времени.
Тем не менее, фудблогер Анна Фил недавно представила рецепт песочно-творожного печенья. Следуя рецепту, который она опубликовала в Instagram, даже начинающий сможет справиться с приготовлением, на которое потратит совсем немного времени.
Ингредиенты
- Творог – 100 гр
- Сахар – 50 гр
- Ванильный сахар – 1 п
- Желток – 1 шт
- Масло – 80 гр
- Мука – 200 гр
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки
- Повидло – 100гр
Способ приготовления
1. К творогу добавляем сахар, ванильный сахар, желток. Перемешиваем.
2. Добавляем муку и разрыхлитель. Перемешиваем.
3. Добавляем холодное сливочное масло, нарезанное кусочками. Замешиваем тесто.
4. Раскатываем тонко тесто, смазываем повидлом, заворачиваем в рулет, обертываем в пищевую пленку и отправляем в морозильную камеру на 30 минут.
5. Разрезаем на порционные кусочки толщиной +\-1см и перекладываем на противень застеленный пергаментом.
6. Выпекаем печенье в предварительно разогретой до 180° духовке 15-20 минут.
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