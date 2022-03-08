Песочное печенье на маргарине за 10 минут: простой рецепт
Домашнее печенье – одно из самых простых и вкусных домашних угощений к чаю. К тому же готовится оно очень просто и из минимального количества ингредиентов.
Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом домашнего песочного печенья, которое вы приготовите за 20 минут, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
мука – 300-500 г
яйца – 1 шт.
картофельный или кукурузный крахмал – 1-2 ст. л.
любое растительное масло – 50 г
ваниль – 1/2 ч. л.
разрыхлитель – щепотка
сахарная пудра – 100 г
маргарин – 250 г
Способ приготовления:
1. Просейте дважды муку.
2. В блендер или комбайн положите порезанный маргарин, добавьте сахарную пудру, разрыхлитель, яйцо, добавьте муку, растительное масло, ваниль, крахмал и взбейте.
3. Тесто скатайте в шар.
4. Выложите его на пергамент, сверху накройте также пергаментом и раскатайте при помощи скалки.
5. Из теста вырежьте фигурки и выпекайте 10 минут при 180 С.
Голове печенье переложите в подходящую посуду, дайте немного остыть и можно есть.
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