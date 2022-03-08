Песочное печенье на маргарине за 10 минут: простой рецепт

Домашнее печенье – одно из самых простых и вкусных домашних угощений к чаю. К тому же готовится оно очень просто и из минимального количества ингредиентов.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом домашнего песочного печенья, которое вы приготовите за 20 минут, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

мука – 300-500 г

яйца – 1 шт.

Видео дня

картофельный или кукурузный крахмал – 1-2 ст. л.

любое растительное масло – 50 г

ваниль – 1/2 ч. л.

разрыхлитель – щепотка

сахарная пудра – 100 г

маргарин – 250 г

Способ приготовления:

1. Просейте дважды муку.

2. В блендер или комбайн положите порезанный маргарин, добавьте сахарную пудру, разрыхлитель, яйцо, добавьте муку, растительное масло, ваниль, крахмал и взбейте.

3. Тесто скатайте в шар.

4. Выложите его на пергамент, сверху накройте также пергаментом и раскатайте при помощи скалки.

5. Из теста вырежьте фигурки и выпекайте 10 минут при 180 С.

Голове печенье переложите в подходящую посуду, дайте немного остыть и можно есть.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: