Пирожки из песочного теста с черникой: вкус леса

Черника является главным источником антиоксидантов. Всего горсть свежих ягод обеспечивает мощную защиту организма от воспалений, вирусов и бактерий.
А если захочется разнообразить черничное меню, попробуйте приготовить пирожки, рецептом которых на своей странице в инстаграм поделилась фудфотограф Екатерина Волкова klukvakate.
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пирожки с черникой
https://www.instagram.com/p/B0ft0cZIA9R/
Тесто
Яйца 2 шт
Сахар 100 гр
Масло сливочное 200 гр
Мука 350 гр
Растираем сахар с маслом и мукой(я делаю это вилкой), добавляем яйцо, собираем тесто в шар. Заворачиваем в пленку и в холодильник на 30 мин.
Начинка
Черника 300 гр
Сахар 2 ст.л.
Крахмал 2 ст.л.
Пересыпаем чернику крахмалом и сахаром. Если у вас замороженная, размораживать не надо. Вместо черники можно взять другие ягоды.
Приготовление
Раскатываем тесто на пергаменте, укрыв пленкой, вырезаем стаканом круги.
Выкладываем начинку и защипываем.
Выпекаем в духовке при 180 градусов около 20 минут.
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