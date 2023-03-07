Рогалики – это очень вкусная домашняя выпечка, которую можно приготовить с разными начинками: маком, вишнями, яблоками, повидлом или шоколадом, а также из разного теста: дрожжевого, листового, фило или заварного.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом песочных рогаликов с яблочным повидлом.

Ингредиенты:

мука – 2 ст.

пудра сахарная – 2 ст. л.

разрыхлитель – 1 ч. л.

масло растительное – 0,5 ст.

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кипяток – 0,5 ст.

повидло для начинки

Способ приготовления:

1. В миску просеять муку, добавить пудру, разрыхлитель. Все перемешать венчиком.

2. Налить масло и воду. Перемешать сначала лопаткой, затем продолжить вымешивать тесто руками. Тесто получается мягкое, эластичное и не прилипает к рукам. Оставить его на 15 минут.

3. Готовое тесто разделить на две части, раскатать в тонкий пласт, порезать на небольшие треугольники.

4. Сформировать рогалики с внутренностью.

5. Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут.

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