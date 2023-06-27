Песто из базилика: классический рецепт легкого соуса к салатам за 10 минут
Песто – это освежающий зеленый соус для салатов. Готовить его можно из базилика, петрушки, черемши и даже чесночных стрелок. К тому же, соус вкусно дополнять орехами и сыром.
Фудблогер Оксана Дорош oksana_dorosh_rezeptu на своей странице в Instagram поделилась рецептом соуса песто, который вы приготовите за 10 минут.
Ингредиенты:
- орехи – 50 г
- чеснок – 2-3 зубчика
- зеленый базилик – 50 г
- оливковое масло – 100 мл
- сыр пармезан – 50 г
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Сначала насыпать орехи в блендер и измельчить до состояния крошки.
2. К ореховой крохе добавить листья базилика, сыр, соль, чеснок и перец. Еще раз взбить все блендером до однородности.
3. Полученный соус переложить в контейнер и закрыть крышкой. Готово!
На заметку: Готовый соус хранить в холодильнике не больше одной недели. Также песто можно заморозить.
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