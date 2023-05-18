Песто из петрушки: полезный и легкий соус для салатов за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт соуса

Лето – сезон полезных, легких и вкусны салатов, которые лучше всего заправлять не майонезом и даже не сметаной, а маслом. Прекрасной альтернативой маслу будет соус песто, который раскроет вкус овощей и зелени в салатах по-новому. 

Соус песто

Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом вкусного соуса песто из петрушки, с кешью и пармезаном.

Рецепт соусу
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Ингредиенты:

  • Петрушка – 1 пучок (40-50 грамм)
  • Пармезан – 30 г
  • Кешью – 50 г
  • Оливковое масло – 75 г
  • Любое растительное масло с нейтральным вкусом (тыквенное, кунжутное, подсолнечное) – 45 г
  • Сок лимона
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте зелень, переложите в блендер, добавьте орехи, специи, масло, сок лимона и перебейте до однородности.

Приготовление соуса

2. Переложите соус в подходящую посуду. 

Соус песто

Хранить соус можно в холодильнике до 3 дней!

Соус песто из петрушки

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