Лето – сезон полезных, легких и вкусны салатов, которые лучше всего заправлять не майонезом и даже не сметаной, а маслом. Прекрасной альтернативой маслу будет соус песто, который раскроет вкус овощей и зелени в салатах по-новому.

Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом вкусного соуса песто из петрушки, с кешью и пармезаном.

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Ингредиенты:

Петрушка – 1 пучок (40-50 грамм)

Пармезан – 30 г

Кешью – 50 г

Оливковое масло – 75 г

Любое растительное масло с нейтральным вкусом (тыквенное, кунжутное, подсолнечное) – 45 г

Сок лимона

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте зелень, переложите в блендер, добавьте орехи, специи, масло, сок лимона и перебейте до однородности.

2. Переложите соус в подходящую посуду.

Хранить соус можно в холодильнике до 3 дней!

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