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Песто из петрушки: полезный и легкий соус для салатов за 10 минут
Лето – сезон полезных, легких и вкусны салатов, которые лучше всего заправлять не майонезом и даже не сметаной, а маслом. Прекрасной альтернативой маслу будет соус песто, который раскроет вкус овощей и зелени в салатах по-новому.
Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом вкусного соуса песто из петрушки, с кешью и пармезаном.
Ингредиенты:
- Петрушка – 1 пучок (40-50 грамм)
- Пармезан – 30 г
- Кешью – 50 г
- Оливковое масло – 75 г
- Любое растительное масло с нейтральным вкусом (тыквенное, кунжутное, подсолнечное) – 45 г
- Сок лимона
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Помойте зелень, переложите в блендер, добавьте орехи, специи, масло, сок лимона и перебейте до однородности.
2. Переложите соус в подходящую посуду.
Хранить соус можно в холодильнике до 3 дней!
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