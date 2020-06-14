Пхали - шедевр грузинской кухни

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с рецептами простых и вкусных блюд, приготовленных с использованием сезонных продуктов. Сегодняшние герои дня - стручковая фасоль и кинза.
OBOZREVATEL предлагает приготовить пхали, в состав которого входят эти продукты. Сегодня публикуем рецепт, которым поделилась на своих страницах в инстаграм популярный фудблогер @the_ksusha.
"Рецепт этого ПХАЛИ я выпросила у шефа одного грузинского ресторана, - пишет @the_ksusha. - Но шеф был хитер и, судя по всему, до конца всех секретов не раскрыл, поэтому я сама дома дорабатывала рецепт! Получилось очень вкусно и ароматно, как в Грузии!
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Пхали - это одно из популярных и недорогих блюд грузинской кухни!
Оно похоже на орехово-овощной паштет, который можно подать как с хорошим хлебом, так и с холодным или горячим блюдом.
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Оно всегда основано на каком либо растительном компоненте, в данном случае стручковая фасоль, и дополнено орехами, специями и приправами, поэтому его вкус очень яркий и насыщенный!
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Готовить пхали очень просто и быстро, а подать его можно как к завтраку, так и на праздничный стол. Попробовав пхали один раз, вы рискуете навсегда стать пленником грузинской кухни".
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https://www.instagram.com/p/B47gKLVASHj/
Нам понадобится:
Стручковая фасоль - 400гр.
Грецкие орехи - 1ст.
Хмели-сунели - 1ч.л.
Аджика грузинская - 1/2ст.л.
Кинза - 1 пучок
Майонез - 1ст.л.
Лук - 1/2шт.
Гранат - 1 горсть
Соль
Приготовление
Варим фасоль до абсолютной мягкости.
Если она получается очень водянистая, можно ее немного отжать руками.
Затем измельчаем ее блендером и добавляем к ней измельчённые орехи, аджику, хмели-сунели, майонез, мелко порезанный лук и кинзу.
Все хорошо перемешиваем и солим на свой вкус.
Затем формируем из смеси шарики или выкладываем Пхали так, как вам нравится.
Украшаем зёрнами граната!
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