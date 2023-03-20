Пхали по-грузински: как приготовить пикантную закуску из свеклы
Пхали – это популярная грузинская закуска, которую готовят из разных овощей, обязательно орехов и пряных специй. Проще говоря, это овощной паштет, который подается в виде цветных шариков. Они получаются довольно необычными и пикантными на вкус.
Шеф-повар Анатолий Добровольский (dobrovolskiy_hchef) на своей странице в Instagram поделился рецептом грузинской закуски пхали из свеклы.
Ингредиенты:
- отварная или печеная свекла – 500 г
- лук – 1 шт.
- чеснок – 4-5 зубчиков
- обжаренные грецкие орехи – 100 г
- петрушка
- кинза
- соль, перец
- кориандр молотый – 1/2 ст. л.
- уцхо-сунели (пажитник) – 1 ч. л.
- винный или яблочный уксус – 2 ст. л.
- орешки, гранат и зелень для подачи
Способ приготовления:
1. Заранее запечь или отварить свеклу, в готовом виде натереть на крупной терке.
2. Лук порезать на несколько частей и положить в чашу блендера, добавить чеснок, пучок петрушки и кинзы, соль и перец, уксус, кориандр и сунели. Взбить все до однородного состояния.
3. Получившуюся ореховую массу добавить к свекле. Перемешать и сформировать шарики.
4. Подавать, посыпав молотыми орехами, листочками зелени и зернами граната.
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