Пхали – это популярная грузинская закуска, которую готовят из разных овощей, обязательно орехов и пряных специй. Проще говоря, это овощной паштет, который подается в виде цветных шариков. Они получаются довольно необычными и пикантными на вкус.

Шеф-повар Анатолий Добровольский (dobrovolskiy_hchef) на своей странице в Instagram поделился рецептом грузинской закуски пхали из свеклы.

Ингредиенты:

отварная или печеная свекла – 500 г

лук – 1 шт.

чеснок – 4-5 зубчиков

обжаренные грецкие орехи – 100 г

Видео дня

петрушка

кинза

соль, перец

кориандр молотый – 1/2 ст. л.

уцхо-сунели (пажитник) – 1 ч. л.

винный или яблочный уксус – 2 ст. л.

орешки, гранат и зелень для подачи

Способ приготовления:

1. Заранее запечь или отварить свеклу, в готовом виде натереть на крупной терке.

2. Лук порезать на несколько частей и положить в чашу блендера, добавить чеснок, пучок петрушки и кинзы, соль и перец, уксус, кориандр и сунели. Взбить все до однородного состояния.

3. Получившуюся ореховую массу добавить к свекле. Перемешать и сформировать шарики.

4. Подавать, посыпав молотыми орехами, листочками зелени и зернами граната.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: