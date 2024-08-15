Один из самых вкусных домашних соусов к мясу – аджика, которую можно готовить из помидоров, а также перца, слив. Для пикантного вкуса добавьте специи, острый перец, чеснок, яблоки.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной, острой аджики из помидоров, перца и с яблоком.

Ингредиенты:

Помидоры 2,5 кг

Лук 0,5 кг

Морковь 0,5 кг

Перец слдкий 0,5 кг

Яблоко зеленое 0,5 кг

Перец острый 3 шт

Чеснок 150 г

Сахар 100 г

Соль 60 г

Масло подсолнечное 250 г

Уксус 9% 50 г

Способ приготовления:

1. Помидоры, яблоки, морковь, лук, сладкий и острый перец пропустите через мясорубку, яблоки лучше почистить перед началом измельчения, чтобы не потемнели. Перемешиваем и ставим на плиту, на маленьком огне кипятим один час.

2. Затем добавляем измельченный чеснок, подсолнечное масло, соль, сахар и уксус, кипятим еще 20 минут.

Совет: если закрывать на зиму, делаем это в очень горячем виде, на плите кипит и сразу набираем в стерилизованные банки и закрываем!

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