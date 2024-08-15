Пикантная аджика из помидоров, перца и яблок: рецепт соуса на зиму
Один из самых вкусных домашних соусов к мясу – аджика, которую можно готовить из помидоров, а также перца, слив. Для пикантного вкуса добавьте специи, острый перец, чеснок, яблоки.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной, острой аджики из помидоров, перца и с яблоком.
Ингредиенты:
- Помидоры 2,5 кг
- Лук 0,5 кг
- Морковь 0,5 кг
- Перец слдкий 0,5 кг
- Яблоко зеленое 0,5 кг
- Перец острый 3 шт
- Чеснок 150 г
- Сахар 100 г
- Соль 60 г
- Масло подсолнечное 250 г
- Уксус 9% 50 г
Способ приготовления:
1. Помидоры, яблоки, морковь, лук, сладкий и острый перец пропустите через мясорубку, яблоки лучше почистить перед началом измельчения, чтобы не потемнели. Перемешиваем и ставим на плиту, на маленьком огне кипятим один час.
2. Затем добавляем измельченный чеснок, подсолнечное масло, соль, сахар и уксус, кипятим еще 20 минут.
Совет: если закрывать на зиму, делаем это в очень горячем виде, на плите кипит и сразу набираем в стерилизованные банки и закрываем!
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