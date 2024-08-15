Пикантная аджика из помидоров, перца и яблок: рецепт соуса на зиму

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Пикантная аджика из помидоров, перца и яблок: рецепт соуса на зиму

Один из самых вкусных домашних соусов к мясу – аджика, которую можно готовить из помидоров, а также перца, слив. Для пикантного вкуса добавьте специи, острый перец, чеснок, яблоки.

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Как приготовить вкусную аджику

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной, острой аджики из помидоров, перца и с яблоком. 

Рецепт соуса

Ингредиенты: 

  • Помидоры 2,5 кг
  • Лук 0,5 кг
  • Морковь  0,5 кг
  • Перец слдкий 0,5 кг
  • Яблоко  зеленое 0,5 кг
  • Перец острый 3 шт
  • Чеснок  150 г
  • Сахар 100 г
  • Соль 60 г
  • Масло подсолнечное 250 г
  • Уксус 9% 50 г

Способ приготовления: 

1. Помидоры, яблоки, морковь, лук, сладкий и острый перец пропустите через мясорубку, яблоки лучше почистить перед началом измельчения, чтобы не потемнели. Перемешиваем и ставим на плиту, на маленьком огне кипятим один час. 

Ингредиенты для аджики

2. Затем добавляем измельченный чеснок, подсолнечное масло, соль, сахар и уксус, кипятим еще 20 минут. 

Приготовление соуса

Совет: если закрывать на зиму, делаем это в очень горячем виде, на плите кипит и сразу набираем в стерилизованные банки и закрываем!

Готовая аджика

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