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Пикантная баклажанная икра по-одесски: рецепт от Савелия Либкина
Из баклажанов можно готовить очень вкусную икру, а также салаты, запеканки, пироги и консервированные закуски. Еще их можно просто запекать с сыром, фаршем, специями.
Савелий Либкин поделился в Instagram рецептом очень вкусной баклажанной икры по-одесски, с чесноком, луком и зеленью.
Ингредиенты:
- 3 баклажана весом около 700 г
- 1 большой помидор
- 2 средние луковицы
- 2 ст. л. подсолнечного масла
- 2-3 зубчика чеснока
- 0,5 пучка зеленые петрушки
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Запеките овощи, почистите и измельчите.
2. Переложите смесь в миску, добавьте тертый чеснок, масло, соль, зелень, перемешайте.
Подавайте с черным хлебом!
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