Из баклажанов можно готовить очень вкусную икру, а также салаты, запеканки, пироги и консервированные закуски. Еще их можно просто запекать с сыром, фаршем, специями.

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Савелий Либкин поделился в Instagram рецептом очень вкусной баклажанной икры по-одесски, с чесноком, луком и зеленью.

Ингредиенты:

3 баклажана весом около 700 г

1 большой помидор

2 средние луковицы

2 ст. л. подсолнечного масла

2-3 зубчика чеснока

0,5 пучка зеленые петрушки

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Запеките овощи, почистите и измельчите.

2. Переложите смесь в миску, добавьте тертый чеснок, масло, соль, зелень, перемешайте.

Подавайте с черным хлебом!

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