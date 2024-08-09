Пикантная баклажанная икра по-одесски: рецепт от Савелия Либкина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Баклажанная икра

Из баклажанов можно готовить очень вкусную икру, а также салаты, запеканки, пироги и консервированные закуски. Еще их можно просто запекать с сыром, фаршем, специями. 

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Что приготовить из баклажанов

Савелий Либкин поделился в Instagram рецептом очень вкусной баклажанной икры по-одесски, с чесноком, луком и зеленью. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 3 баклажана весом около 700 г
  • 1 большой помидор
  • 2 средние луковицы
  • 2 ст. л. подсолнечного масла
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 0,5 пучка зеленые петрушки
  • соль по вкусу 

Способ приготовления: 

1. Запеките овощи, почистите и измельчите.

Запеченные овощи для блюда

2. Переложите смесь в миску, добавьте тертый чеснок, масло, соль, зелень, перемешайте. 

Приготовление икры

Подавайте с черным хлебом!

Готовая икра

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