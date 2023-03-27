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Пикантная луковая закуска за 5 минут: идеально к шашлыку
Маринованный лук – это не только вкусная, но и полезная закуска. Ее используют как самостоятельное блюдо, а еще чаще – маринуют к шашлыку.
Фудблогер Валерий Пономарь (ponomar_valeriy) на своей странице в Instagram поделился рецептом пикантной луковой закуски к шашлыку.
Ингредиенты:
- лук белый – 1 шт
- лук красный – 1 шт
- помидор – 1 шт
- цедра лимона/лайма – 1\2 ч. л.
- сок лимона/лайма – 1 ч. л.
- суммах – 1 ч. л.
- петрушка\кинза – 1 ст. л.
- оливковое масло – 1 ст. л.
- острый перец – 1\2 шт
- черный перец
- соль
Способ приготовления:
1. Лук порезать полукольцами, помидор – кубиками, измельчить зелень. Смешать ингредиенты.
2. Добавить сок и цедру цитрусовых, сумах, черный перец и оливковое масло.
3. Измельчить и добавить острый перец. Перемешайте и оставьте настояться на 20 минут.
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