Пикантная луковая закуска за 5 минут: идеально к шашлыку

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Пикантная луковая закуска за 5 минут: идеально к шашлыку

Маринованный лук – это не только вкусная, но и полезная закуска. Ее используют как самостоятельное блюдо, а еще чаще – маринуют к шашлыку.

Фудблогер Валерий Пономарь (ponomar_valeriy) на своей странице в Instagram поделился рецептом пикантной луковой закуски к шашлыку.

Рецепт луковой закуски

Ингредиенты:

  • лук белый – 1 шт
  • лук красный – 1 шт
  • помидор – 1 шт
  • цедра лимона/лайма – 1\2 ч. л.
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  • сок лимона/лайма – 1 ч. л.
  • суммах – 1 ч. л.
  • петрушка\кинза – 1 ст. л.
  • оливковое масло – 1 ст. л.
  • острый перец – 1\2 шт
  • черный перец
  • соль

Способ приготовления:

1. Лук порезать полукольцами, помидор – кубиками, измельчить зелень. Смешать ингредиенты.

Как вкусно замариновать лук

2. Добавить сок и цедру цитрусовых, сумах, черный перец и оливковое масло.

Маринованный лук по-новому к шашлыку

3. Измельчить и добавить острый перец. Перемешайте и оставьте настояться на 20 минут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какой лук лучше всего использовать для котлет.

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