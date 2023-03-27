Маринованный лук – это не только вкусная, но и полезная закуска. Ее используют как самостоятельное блюдо, а еще чаще – маринуют к шашлыку.

Фудблогер Валерий Пономарь (ponomar_valeriy) на своей странице в Instagram поделился рецептом пикантной луковой закуски к шашлыку.

Ингредиенты:

лук белый – 1 шт

лук красный – 1 шт

помидор – 1 шт

цедра лимона/лайма – 1\2 ч. л.

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сок лимона/лайма – 1 ч. л.

суммах – 1 ч. л.

петрушка\кинза – 1 ст. л.

оливковое масло – 1 ст. л.

острый перец – 1\2 шт

черный перец

соль

Способ приготовления:

1. Лук порезать полукольцами, помидор – кубиками, измельчить зелень. Смешать ингредиенты.

2. Добавить сок и цедру цитрусовых, сумах, черный перец и оливковое масло.

3. Измельчить и добавить острый перец. Перемешайте и оставьте настояться на 20 минут.

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