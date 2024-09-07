Эта закуска из баклажанов многим известна с детства. Она пикантна и идеально подходит к любому мясу. Она может храниться в холодильнике очень длительное время, из-за чего и приобрела большую популярность.

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Как правильно приготовить закуску из баклажанов таким образом, чтобы она хранилась в течение нескольких месяцев, в Instagram рассказала блоггер с ником victoriia.plants. А еще она выглядит красиво и станет украшением любого стола.

Ингредиенты

Баклажаны

Соль

Уксус

Вода

Сахар

Чеснок

Горький перец

Способ приготовления

1. Баклажаны нарезаем кольцами, добавляем соль, перемешиваем и откладываем на 30 минут.

2. Обжариваем на сковороде с растительным маслом с обеих сторон.

3. Готовим заправку. Смешиваем все ингредиенты и доводим по вкусу.

4. Выкладываем баклажаны в емкость с крышкой, добавляем заправку.

5. Хорошо перемешиваем и отправляем в холодильник на 2 часа.

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