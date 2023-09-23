Из сезонного сочного перца можно приготовить очень пикантную закуску. Для этого овощи сначала нужно запечь. Они получатся очень ароматными и сохранят всю свою пользу.

Идея приготовления закуски из запеченных перцев опубликована на странице фудблогера Анастасии Жакулиной (anastasia_zhakulina) в Instagram. Очень важно добавить именно яблочный уксус, а не обычный.

Ингредиенты:

сладкий болгарский перец – 10 шт

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острый перец – 1 шт

пучок зелени (укроп и петрушка)

чеснок – 3 зубчика

растительное масло – 100 мл

соль – 1,5 ч.л.

сахар – 1 ст.л.

яблочный уксус – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Перец промыть и разрезать пополам.

2. Убрать серединку.

3. Выложить перец на противень и запекать в разогретой духовке при 200-20-30 минут.

4. Готовый горячий перец переложить в миску и накрыть пищевой пленкой, оставить в таком состоянии на 10 минут.

5. Затем очистить кожуру.

6. Для маринада совмещаем все ингредиенты (если вы не любите сильно острое, то можно из горького перца удалить серединку).

7. В стекляной посуде собираем все вместе и оставляем в холодильнике минимум на 30 минут.

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