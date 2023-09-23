Пикантная закуска из красного перца: можно есть через 30 минут
Из сезонного сочного перца можно приготовить очень пикантную закуску. Для этого овощи сначала нужно запечь. Они получатся очень ароматными и сохранят всю свою пользу.
Идея приготовления закуски из запеченных перцев опубликована на странице фудблогера Анастасии Жакулиной (anastasia_zhakulina) в Instagram. Очень важно добавить именно яблочный уксус, а не обычный.
Ингредиенты:
- сладкий болгарский перец – 10 шт
- острый перец – 1 шт
- пучок зелени (укроп и петрушка)
- чеснок – 3 зубчика
- растительное масло – 100 мл
- соль – 1,5 ч.л.
- сахар – 1 ст.л.
- яблочный уксус – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Перец промыть и разрезать пополам.
2. Убрать серединку.
3. Выложить перец на противень и запекать в разогретой духовке при 200-20-30 минут.
4. Готовый горячий перец переложить в миску и накрыть пищевой пленкой, оставить в таком состоянии на 10 минут.
5. Затем очистить кожуру.
6. Для маринада совмещаем все ингредиенты (если вы не любите сильно острое, то можно из горького перца удалить серединку).
7. В стекляной посуде собираем все вместе и оставляем в холодильнике минимум на 30 минут.
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