Пикантная закуска из красного перца: можно есть через 30 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Пикантная закуска из красного перца: можно есть через 30 минут

Из сезонного сочного перца можно приготовить очень пикантную закуску. Для этого овощи сначала нужно запечь. Они получатся очень ароматными и сохранят всю свою пользу.

Идея приготовления закуски из запеченных перцев опубликована на странице фудблогера Анастасии Жакулиной (anastasia_zhakulina) в Instagram. Очень важно добавить именно яблочный уксус, а не обычный.

Пикантная закуска из красного перца: можно есть через 30 минут

Ингредиенты:

  • сладкий болгарский перец – 10 шт
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  • острый перец – 1 шт
  • пучок зелени (укроп и петрушка)
  • чеснок – 3 зубчика
  • растительное масло – 100 мл
  • соль – 1,5 ч.л.
  • сахар – 1 ст.л.
  • яблочный уксус – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Пикантная закуска из красного перца: можно есть через 30 минут

1. Перец промыть и разрезать пополам.

2. Убрать серединку.

Пикантная закуска из красного перца: можно есть через 30 минут

3. Выложить перец на противень и запекать в разогретой духовке при 200-20-30 минут.

4. Готовый горячий перец переложить в миску и накрыть пищевой пленкой, оставить в таком состоянии на 10 минут.

Пикантная закуска из красного перца: можно есть через 30 минут

5. Затем очистить кожуру.

Пикантная закуска из красного перца: можно есть через 30 минут

6. Для маринада совмещаем все ингредиенты (если вы не любите сильно острое, то можно из горького перца удалить серединку).

7. В стекляной посуде собираем все вместе и оставляем в холодильнике минимум на 30 минут.

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