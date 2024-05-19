Существует множество разнообразных закусок, которыми можно удивить гостей. Но именно эта закуска поразит каждого до глубины души. Есть ее нужно, смазывая на хлеб, но уже после первого кусочка хочется есть прямо ложкой.

Фудблогер с ником thefoodhub.by ilona в своем Instagram рассказала, из чего состоит эта удивительная закуска. Оказывается, готовить его достаточно легко.

Ингредиенты

Болгарский перец – 2 шт

Чеснок – 1 гол

Лук – 1 шт

Перец чили – 2 шт

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Грецкие орехи – горсть

Сок лимона – 1-2 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Панировочные сухари – 2 ст.л.

Оливковое масло

Базилик

Гранатовый соус (по желанию) – 1-2 ст.л.

Способ приготовления

1. Целую головку чеснока посолить, полить оливковым маслом и завернуть в фольгу.

2. Перцы и чеснок выложить в форму для запекания, перцы полить оливковым маслом и отправить в разогретую до 200 градусов духовку до полного смягчения овощей. Приблизительно на 40-50 минут.

3. Пожарить лук до золотистого цвета, а перцы чили нарезать

4. В чашу блендера выкладываем, запеченные перцы, выдавливаем чеснок, кладем нарезанные перцы чили, жареный лук, орехи, сок лимона, сахар, соль, панировочные сухари, гранатовый соус, добавляем приправы и вливаем немного оливкового масла.

5. По желанию добавляем нарезанный свежий базилик. Перебиваем блендером до однородности.

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