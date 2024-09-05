Баклажаны по-корейски – пикантная сезонная закуска, которая может заменить разнообразные салаты. Для того, чтобы сделать такое блюдо, нужно сделать ароматную заправку на основе рисового уксуса и соевого соуса. Также очень важно дать овощам настояться перед употреблением, чтобы вкус полностью раскрылся.

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Идея приготовления баклажанов по-корейски опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (tanyushina) в Instgaram. Закуска станет идеальным дополнением к мясу и рыбе.

Ингредиенты:

баклажаны – 3 шт.

сладкий перец – 2 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 3 зубчика

петрушка или кинза

кунжут – 2 ст.л.

перец чили – 1 шт.

Ингредиенты для заправки:

масло – 2 ст.л.

рисовый уксус – 2 ст.л.

мед – 1 ст.л.

соевый соус – 2 ст.л.

черный перец – 1/2 ч.л.

молотый кориандр – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарезать тонкими полосками длиной 4-6 сантиметров.

2. Посолить, сбрызнуть растительным маслом.

3. Выложить на противень и запечь в духовке с конвекцией при температуре 180 градусов до готовности или обжарить на сковороде.

4. В это время нарезать овощи: лук четверть колечками, перец соломкой, морковь натереть на терке, петрушку измельчить, выжать чеснок.

5. Для заправки тщательно смешать все составляющие в однородную эмульсию

6. Овощи смешать все вместе, добавить кунжут, чеснок, зелень и охлажденные баклажаны, заправить соусом и дать салату настояться не менее двух часов.

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