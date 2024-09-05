Пикантные баклажаны по-корейски: как приготовить вкусную сезонную закуску
Баклажаны по-корейски – пикантная сезонная закуска, которая может заменить разнообразные салаты. Для того, чтобы сделать такое блюдо, нужно сделать ароматную заправку на основе рисового уксуса и соевого соуса. Также очень важно дать овощам настояться перед употреблением, чтобы вкус полностью раскрылся.
Идея приготовления баклажанов по-корейски опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (tanyushina) в Instgaram. Закуска станет идеальным дополнением к мясу и рыбе.
Ингредиенты:
- баклажаны – 3 шт.
- сладкий перец – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- петрушка или кинза
- кунжут – 2 ст.л.
- перец чили – 1 шт.
Ингредиенты для заправки:
- масло – 2 ст.л.
- рисовый уксус – 2 ст.л.
- мед – 1 ст.л.
- соевый соус – 2 ст.л.
- черный перец – 1/2 ч.л.
- молотый кориандр – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Баклажаны нарезать тонкими полосками длиной 4-6 сантиметров.
2. Посолить, сбрызнуть растительным маслом.
3. Выложить на противень и запечь в духовке с конвекцией при температуре 180 градусов до готовности или обжарить на сковороде.
4. В это время нарезать овощи: лук четверть колечками, перец соломкой, морковь натереть на терке, петрушку измельчить, выжать чеснок.
5. Для заправки тщательно смешать все составляющие в однородную эмульсию
6. Овощи смешать все вместе, добавить кунжут, чеснок, зелень и охлажденные баклажаны, заправить соусом и дать салату настояться не менее двух часов.
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