Пикантные баклажаны по-корейски: как приготовить вкусную сезонную закуску

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Пикантные баклажаны по-корейски: как приготовить вкусную сезонную закуску

Баклажаны по-корейски – пикантная сезонная закуска, которая может заменить разнообразные салаты. Для того, чтобы сделать такое блюдо, нужно сделать ароматную заправку на основе рисового уксуса и соевого соуса. Также очень важно дать овощам настояться перед употреблением, чтобы вкус полностью раскрылся.

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Идея приготовления баклажанов по-корейски опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (tanyushina) в Instgaram. Закуска станет идеальным дополнением к мясу и рыбе.

Пикантные баклажаны по-корейски: как приготовить вкусную сезонную закуску

Ингредиенты:

  • баклажаны – 3 шт.
  • сладкий перец – 2 шт.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • чеснок – 3 зубчика
  • петрушка или кинза
  • кунжут – 2 ст.л.
  • перец чили – 1 шт.

Ингредиенты для заправки:

  • масло – 2 ст.л.
  • рисовый уксус – 2 ст.л.
  • мед – 1 ст.л.
  • соевый соус – 2 ст.л.
  • черный перец – 1/2 ч.л.
  • молотый кориандр – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Пикантные баклажаны по-корейски: как приготовить вкусную сезонную закуску

1. Баклажаны нарезать тонкими полосками длиной 4-6 сантиметров.

2. Посолить, сбрызнуть растительным маслом.

Пикантные баклажаны по-корейски: как приготовить вкусную сезонную закуску

3. Выложить на противень и запечь в духовке с конвекцией при температуре 180 градусов до готовности или обжарить на сковороде.

Пикантные баклажаны по-корейски: как приготовить вкусную сезонную закуску

4. В это время нарезать овощи: лук четверть колечками, перец соломкой, морковь натереть на терке, петрушку измельчить, выжать чеснок.

Пикантные баклажаны по-корейски: как приготовить вкусную сезонную закуску

5. Для заправки тщательно смешать все составляющие в однородную эмульсию

Пикантные баклажаны по-корейски: как приготовить вкусную сезонную закуску

6. Овощи смешать все вместе, добавить кунжут, чеснок, зелень и охлажденные баклажаны, заправить соусом и дать салату настояться не менее двух часов.

Пикантные баклажаны по-корейски: как приготовить вкусную сезонную закуску

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