Пикантные малосольные огурцы за сутки: пропорции на 3-литровую банку
Малосольные огурцы – это вкуснейшая закуска на все случаи жизни. К тому же их можно вкусно и быстро засолить, а есть уже через несколько суток, а иногда даже часов. Такую закуску особенно вкусно дополнить чесноком и зеленью.
Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом малосольных огурцов, которые можно есть уже за 1-2 дня.
Ингредиенты:
- огурцы
- зелень укропа
- соль (пропорции на 3-литровую банку составляют 2 ст. л.)
Способ приготовления:
1. Сначала подготовить огурцы: их нужно промыть и отрезать хвостики, каждый огурец протолкнуть зубочисткой по несколько раз с каждой стороны.
2. Подготовленные огурцы переложить в банку, сверху насыпать соль и положить укроп.
3. Наполнить банку кипятком и сразу закрыть капроновой крышкой. В таком виде поставить банку в теплое место на 1-2 дня.
4. Когда пройдет отведенное время, огурцы можно доставать из банки и есть. Приятного аппетита!
Также OBOZREVATEL на вы можете ознакомиться с рецептами: