Малосольные огурцы – это вкуснейшая закуска на все случаи жизни. К тому же их можно вкусно и быстро засолить, а есть уже через несколько суток, а иногда даже часов. Такую закуску особенно вкусно дополнить чесноком и зеленью.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом малосольных огурцов, которые можно есть уже за 1-2 дня.

Ингредиенты:

огурцы

зелень укропа

соль (пропорции на 3-литровую банку составляют 2 ст. л.)

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Способ приготовления:

1. Сначала подготовить огурцы: их нужно промыть и отрезать хвостики, каждый огурец протолкнуть зубочисткой по несколько раз с каждой стороны.

2. Подготовленные огурцы переложить в банку, сверху насыпать соль и положить укроп.

3. Наполнить банку кипятком и сразу закрыть капроновой крышкой. В таком виде поставить банку в теплое место на 1-2 дня.

4. Когда пройдет отведенное время, огурцы можно доставать из банки и есть. Приятного аппетита!

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