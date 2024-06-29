Пикантные огурцы карри на зиму: не размякают в банке
Если вы любите хрустящие консервированные овощи – приготовьте огурцы в соусе карри на зиму. Очень простой маринад не даст плодам стать мягкими даже спустя много времени. Закуска идеально подойдет для праздничного стола или просто к каше или макаронам.
Идея приготовления консервированных огурцов чили на зиму опубликована на странице фудблогера Виктории Петренко (viktoriiapetrenko76) в Instagram. Овощи будут очень пряными и ароматными.
Ингредиенты:
- огурцы
- лук
- перец горошком
- уксус 9% – 200 мл.
- сахар – 300 г
- соль – 1.5 ст.л
- приправа карри – 25 г
Способ приготовления:
1. Для маринада нужно вскипятить воду.
2. Добавить сюда сахар, соль, приправу карри и 9% уксус.
3. Как только все закипело – маринад готов.
4. Свежие огурцы замочить на 2 часа в прохладной воде.
5. Хорошо помыть.
6. Измельчить лук.
7. Выложить на дно банки.
8. Добавить сюда, плотно выложенные огурчики, перец горошком и заливаю горячим маринадом.
9. Прикрыть крышками и отправить стерилизоваться.
10. С момента закипания засекать 10 минут пол-литровые банки и 12 минут – литровые, плотно закрутить, охладить и готово.
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