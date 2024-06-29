Если вы любите хрустящие консервированные овощи – приготовьте огурцы в соусе карри на зиму. Очень простой маринад не даст плодам стать мягкими даже спустя много времени. Закуска идеально подойдет для праздничного стола или просто к каше или макаронам.

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Идея приготовления консервированных огурцов чили на зиму опубликована на странице фудблогера Виктории Петренко (viktoriiapetrenko76) в Instagram. Овощи будут очень пряными и ароматными.

Ингредиенты:

огурцы

лук

перец горошком

уксус 9% – 200 мл.

сахар – 300 г

соль – 1.5 ст.л

приправа карри – 25 г

Способ приготовления:

1. Для маринада нужно вскипятить воду.

2. Добавить сюда сахар, соль, приправу карри и 9% уксус.

3. Как только все закипело – маринад готов.

4. Свежие огурцы замочить на 2 часа в прохладной воде.

5. Хорошо помыть.

6. Измельчить лук.

7. Выложить на дно банки.

8. Добавить сюда, плотно выложенные огурчики, перец горошком и заливаю горячим маринадом.

9. Прикрыть крышками и отправить стерилизоваться.

10. С момента закипания засекать 10 минут пол-литровые банки и 12 минут – литровые, плотно закрутить, охладить и готово.

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