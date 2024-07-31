Пикантные огурцы на зиму в дижонской горчице: как лучше нарезать овощи
Очень удачной идеей будет закрыть огурцы на зиму не целыми, а кружочками. Овощи прекрасно промаринуются и получатся пикантными. Можно поставить на стол вместо салата или просто в качестве закуски к мясу или рыбе.
Идея приготовления пикантных огурцов у дижонской горчицы опубликована на странице фудблогера Марианны Рижмань (kitchen ladyboss) в Instagram. Кусочки будут очень хрустящими.
Ингредиенты:
- огурец – 2 кг.
- соль – 25 г
- сахар – 150 г
- масло – 50 мл.
- уксус 8% – 120 мл.
- сухой чеснок – 1 ч.л.
- черный молотый перец – 1 ч.л.
- паприка сладкая – 1 ч.л.
- куркума – 1 ч.л.
- французская (или дижонская) горчица – 200 г
Способ приготовления:
1. Огурцы натереть кружочками или порезать.
2. Засыпать специями и оставить на 15-20 минут, чтобы сок пустили.
3. Переложить по стерильным баночкам.
4. Накрыть крышками и стерелизовать с момента закипания 10 минут или до изменения цвета.
5. Закрутить и закутать в несколько покрывал.
6. Оставить до полного охлаждения.
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