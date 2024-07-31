Пикантные огурцы на зиму в дижонской горчице: как лучше нарезать овощи

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Пикантные огурцы на зиму в дижонской горчице: как лучше нарезать овощи

Очень удачной идеей будет закрыть огурцы на зиму не целыми, а кружочками. Овощи прекрасно промаринуются и получатся пикантными. Можно поставить на стол вместо салата или просто в качестве закуски к мясу или рыбе.

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Идея приготовления пикантных огурцов у дижонской горчицы опубликована на странице фудблогера Марианны Рижмань (kitchen ladyboss) в Instagram. Кусочки будут очень хрустящими.

Пикантные огурцы на зиму в дижонской горчице: как лучше нарезать овощи

Ингредиенты:

  • огурец – 2 кг.
  • соль – 25 г
  • сахар – 150 г
  • масло – 50 мл.
  • уксус 8% – 120 мл.
  • сухой чеснок – 1 ч.л.
  • черный молотый перец – 1 ч.л.
  • паприка сладкая – 1 ч.л.
  • куркума – 1 ч.л.
  • французская (или дижонская) горчица – 200 г

Способ приготовления:

Пикантные огурцы на зиму в дижонской горчице: как лучше нарезать овощи

1. Огурцы натереть кружочками или порезать.

2. Засыпать специями и оставить на 15-20 минут, чтобы сок пустили.

Пикантные огурцы на зиму в дижонской горчице: как лучше нарезать овощи

3. Переложить по стерильным баночкам.

Пикантные огурцы на зиму в дижонской горчице: как лучше нарезать овощи

4. Накрыть крышками и стерелизовать с момента закипания 10 минут или до изменения цвета.

Пикантные огурцы на зиму в дижонской горчице: как лучше нарезать овощи

5. Закрутить и закутать в несколько покрывал.

Пикантные огурцы на зиму в дижонской горчице: как лучше нарезать овощи

6. Оставить до полного охлаждения.

Пикантные огурцы на зиму в дижонской горчице: как лучше нарезать овощи

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