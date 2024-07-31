Очень удачной идеей будет закрыть огурцы на зиму не целыми, а кружочками. Овощи прекрасно промаринуются и получатся пикантными. Можно поставить на стол вместо салата или просто в качестве закуски к мясу или рыбе.

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Идея приготовления пикантных огурцов у дижонской горчицы опубликована на странице фудблогера Марианны Рижмань (kitchen ladyboss) в Instagram. Кусочки будут очень хрустящими.

Ингредиенты:

огурец – 2 кг.

соль – 25 г

сахар – 150 г

масло – 50 мл.

уксус 8% – 120 мл.

сухой чеснок – 1 ч.л.

черный молотый перец – 1 ч.л.

паприка сладкая – 1 ч.л.

куркума – 1 ч.л.

французская (или дижонская) горчица – 200 г

Способ приготовления:

1. Огурцы натереть кружочками или порезать.

2. Засыпать специями и оставить на 15-20 минут, чтобы сок пустили.

3. Переложить по стерильным баночкам.

4. Накрыть крышками и стерелизовать с момента закипания 10 минут или до изменения цвета.

5. Закрутить и закутать в несколько покрывал.

6. Оставить до полного охлаждения.

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