Пикантные заварные вареники с испанской начинкой: как приготовить оригинальное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт вареников

Вареники – вкусное домашнее блюдо из теста и с разными начинками. Готовить тесто для них можно разное, но среди всех вариантов самое удачное – заварное. Для начинки можно использовать: капусту, овощи, грибы, бобовые, ягоды, творог, зелень, мясо, фарш, рыбу, субпродукты. 

Вкусные домашние вареники

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом  вареников на заварном тесте с испанской начинкой из хлебной крошки с чесноком и нутом. 

Рецепт вареников
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Ингредиенты:

Для теста: 

  • пшеничная мука – 400 г
  • кипяток – 200 г
  • масло растительное – 3 ст. л.
  • соль – щепотка 

Для начинки:

  • вчерашний багет – 1/2 шт.
  • чеснок – 3 зуб. 
  • вода – 1/4 стакана 
  • копченая паприка – 1/2 ч. л.
  • нут консервированный – 3 ст. л.
  • соль, перец – по вкусу 
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. Тесто: в муку по центру влейте кипяток, перемешайте, добавьте масло и замесите эластичное тесто. 

Тесто для вареников

2. Тесто раскатайте и вырежьте кружочки для вареников. 

3. Начинка: руками порвите багет на маленькие кусочки, залейте водой и оставьте на несколько минут, чтобы хлеб впитал воду. 

Как приготовить вкусные вареники c хлебом 

4. На сковороде с маслом пожарьте мелко нарезанный чеснок, туда же добавьте нут, поджарьте пару минут и добавьте крошки, поджарьте до золотистого цвета, посолите, поперчите и снимите с огня.

Начинка для вареников

5. Выложите в центр каждого кружочка теста по чайной ложке начинки и защепите. 

Вареники c нутом и чесноком

6. Воду доведите до кипения добавьте соль и варите около 4-5 минут. 

Готовые вареники 

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