Пикантные заварные вареники с испанской начинкой: как приготовить оригинальное блюдо
Вареники – вкусное домашнее блюдо из теста и с разными начинками. Готовить тесто для них можно разное, но среди всех вариантов самое удачное – заварное. Для начинки можно использовать: капусту, овощи, грибы, бобовые, ягоды, творог, зелень, мясо, фарш, рыбу, субпродукты.
Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вареников на заварном тесте с испанской начинкой из хлебной крошки с чесноком и нутом.
Ингредиенты:
Для теста:
- пшеничная мука – 400 г
- кипяток – 200 г
- масло растительное – 3 ст. л.
- соль – щепотка
Для начинки:
- вчерашний багет – 1/2 шт.
- чеснок – 3 зуб.
- вода – 1/4 стакана
- копченая паприка – 1/2 ч. л.
- нут консервированный – 3 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Тесто: в муку по центру влейте кипяток, перемешайте, добавьте масло и замесите эластичное тесто.
2. Тесто раскатайте и вырежьте кружочки для вареников.
3. Начинка: руками порвите багет на маленькие кусочки, залейте водой и оставьте на несколько минут, чтобы хлеб впитал воду.
4. На сковороде с маслом пожарьте мелко нарезанный чеснок, туда же добавьте нут, поджарьте пару минут и добавьте крошки, поджарьте до золотистого цвета, посолите, поперчите и снимите с огня.
5. Выложите в центр каждого кружочка теста по чайной ложке начинки и защепите.
6. Воду доведите до кипения добавьте соль и варите около 4-5 минут.
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