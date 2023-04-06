Вареники – вкусное домашнее блюдо из теста и с разными начинками. Готовить тесто для них можно разное, но среди всех вариантов самое удачное – заварное. Для начинки можно использовать: капусту, овощи, грибы, бобовые, ягоды, творог, зелень, мясо, фарш, рыбу, субпродукты.

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вареников на заварном тесте с испанской начинкой из хлебной крошки с чесноком и нутом.

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Ингредиенты:

Для теста:

пшеничная мука – 400 г

кипяток – 200 г

масло растительное – 3 ст. л.

соль – щепотка

Для начинки:

вчерашний багет – 1/2 шт.

чеснок – 3 зуб.

вода – 1/4 стакана

копченая паприка – 1/2 ч. л.

нут консервированный – 3 ст. л.

соль, перец – по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Тесто: в муку по центру влейте кипяток, перемешайте, добавьте масло и замесите эластичное тесто.

2. Тесто раскатайте и вырежьте кружочки для вареников.

3. Начинка: руками порвите багет на маленькие кусочки, залейте водой и оставьте на несколько минут, чтобы хлеб впитал воду.

4. На сковороде с маслом пожарьте мелко нарезанный чеснок, туда же добавьте нут, поджарьте пару минут и добавьте крошки, поджарьте до золотистого цвета, посолите, поперчите и снимите с огня.

5. Выложите в центр каждого кружочка теста по чайной ложке начинки и защепите.

6. Воду доведите до кипения добавьте соль и варите около 4-5 минут.

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