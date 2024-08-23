Пикантный мегрельский соус на зиму: готовится из свежих помидоров и перца
Из перца и помидоров можно приготовить очень вкусный и пикантный мегрельский соус. Его очень удобно закрыть на зиму, а затем есть вместе с мясом, рыбой или пастой. Такая заготовка подойдет на любой случай.
Идея приготовления пикантного мегрельского соуса на зиму опубликована на странице фудблогера bude smachno razom в Instagram. Технология очень проста.
Ингредиенты:
- болгарский перец – 1 кг.
- помидоры (сливка) – 1 кг.
- чеснок – 1 головка
- горький перец – 150 грамм
- сахар – 50 г
- соль – 2 ч.л. (по вкусу)
- белый винный уксус – 100 мл.
- масло растение – 100 мл.
Способ приготовления:
1. Красный болгарский перец и горький перец отправить в духовку запекаться при температуре 200 градусов на 40 минут.
2. Через 15 минут горький перец вынуть из духовки.
3. Снять шкурку с перца, вынуть семена. У горького только семена.
4. Взбить перцы погружным блендером.
5. Прокрутить помидоры и чеснок через мясорубку.
6. Соединить болгарский перец с помидорами и чесноком, поставить на плиту.
7. После закипания добавить сахар, соль, растительное масло, уксус.
8. Сделать минимальный огонь и уваривать нужно 40-60 минут, не забывая периодически помешивать ложкой.
9. Разлить готовый соус в простерилизованные банки.
10. Дать банкам остыть, затем убрать соус на хранение в прохладное место.
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