Из перца и помидоров можно приготовить очень вкусный и пикантный мегрельский соус. Его очень удобно закрыть на зиму, а затем есть вместе с мясом, рыбой или пастой. Такая заготовка подойдет на любой случай.

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Идея приготовления пикантного мегрельского соуса на зиму опубликована на странице фудблогера bude smachno razom в Instagram. Технология очень проста.

Ингредиенты:

болгарский перец – 1 кг.

помидоры (сливка) – 1 кг.

чеснок – 1 головка

горький перец – 150 грамм

сахар – 50 г

соль – 2 ч.л. (по вкусу)

белый винный уксус – 100 мл.

масло растение – 100 мл.

Способ приготовления:

1. Красный болгарский перец и горький перец отправить в духовку запекаться при температуре 200 градусов на 40 минут.

2. Через 15 минут горький перец вынуть из духовки.

3. Снять шкурку с перца, вынуть семена. У горького только семена.

4. Взбить перцы погружным блендером.

5. Прокрутить помидоры и чеснок через мясорубку.

6. Соединить болгарский перец с помидорами и чесноком, поставить на плиту.

7. После закипания добавить сахар, соль, растительное масло, уксус.

8. Сделать минимальный огонь и уваривать нужно 40-60 минут, не забывая периодически помешивать ложкой.

9. Разлить готовый соус в простерилизованные банки.

10. Дать банкам остыть, затем убрать соус на хранение в прохладное место.

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