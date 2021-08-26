Пикантный персиковый гаспачо от Владимира Ярославского

Гаспачо – очень легкий, вкусный и по-настоящему летний суп. Его основа – это всегда свежие томаты, с добавлением сладкого перца, огурцов, специй, лука, чеснока и лимонного сока, но часто блюдо готовят и из других ягод и фруктов, что придает блюду совершенно иной, потрясающий вкус и аромат.

Украинский шеф-повар, судья "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом вкуснейшего и очень необычного персикового гаспачо, который точно станет одним из ваших любимых блюд.

Ингредиенты:

персики – 300 г

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томаты – 300 г

сладкий перец – 75 г

белый хлеб без корочек – 25 г

вода – 50 г

сахар – 15 г

лимонный сок – 10 г

горчица – 15 г

оливковое масло – 35 г

соль – по вкусу

соус Табаско – по желанию

Способ приготовления:

Первым делом с персиков снимите кожицу, можно при помощи ножа, а также можно залить кипятком, подержать так 45 секунд, далее переложить в холодную воду со льдом и легко снять кожуру. Из помидоров также снимите жесткую кожуру, порежьте их средними кусками. Перец почистите, удалите семена и порежьте. Персики порежьте большими дольками, переложите в сотейник, добавьте сахар, воду, лимонный сок, доведите до кипения и варите после еще 3-7 минут, оставьте персики полностью остыть. Из хлеба срежьте корочку и порежьте его кубиком. Все ингредиенты переложите в блендер и измельчите до однородности, добавьте соль и соус Табаско, перемешайте и отправьте готовый гаспачо в холодильник, чтобы он хорошо остыл. Подавать блюдо лучше всего с гарниром в виде свежего измельченного персика и перца, который лучше всего выкладывать на дно тарелки, а сверху налейте холодный персиковый гаспачо.

В блюдо также можно добавить креветки и гребешки, будет необычайно вкусно.

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