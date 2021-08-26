Пикантный персиковый гаспачо от Владимира Ярославского
Гаспачо – очень легкий, вкусный и по-настоящему летний суп. Его основа – это всегда свежие томаты, с добавлением сладкого перца, огурцов, специй, лука, чеснока и лимонного сока, но часто блюдо готовят и из других ягод и фруктов, что придает блюду совершенно иной, потрясающий вкус и аромат.
Украинский шеф-повар, судья "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом вкуснейшего и очень необычного персикового гаспачо, который точно станет одним из ваших любимых блюд.
Ингредиенты:
персики – 300 г
томаты – 300 г
сладкий перец – 75 г
белый хлеб без корочек – 25 г
вода – 50 г
сахар – 15 г
лимонный сок – 10 г
горчица – 15 г
оливковое масло – 35 г
соль – по вкусу
соус Табаско – по желанию
Способ приготовления:
Первым делом с персиков снимите кожицу, можно при помощи ножа, а также можно залить кипятком, подержать так 45 секунд, далее переложить в холодную воду со льдом и легко снять кожуру.
Из помидоров также снимите жесткую кожуру, порежьте их средними кусками.
Перец почистите, удалите семена и порежьте.
Персики порежьте большими дольками, переложите в сотейник, добавьте сахар, воду, лимонный сок, доведите до кипения и варите после еще 3-7 минут, оставьте персики полностью остыть.
Из хлеба срежьте корочку и порежьте его кубиком.
Все ингредиенты переложите в блендер и измельчите до однородности, добавьте соль и соус Табаско, перемешайте и отправьте готовый гаспачо в холодильник, чтобы он хорошо остыл.
Подавать блюдо лучше всего с гарниром в виде свежего измельченного персика и перца, который лучше всего выкладывать на дно тарелки, а сверху налейте холодный персиковый гаспачо.
В блюдо также можно добавить креветки и гребешки, будет необычайно вкусно.
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