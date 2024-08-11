Пикантный салат с жареными баклажанами: чем вкусно заправить
Для пикантного летнего салата отлично подойдут баклажаны. Они идеально сочетаются с другими сезонными овощами и легкой заправкой. Никакого майонеза и соевого соуса.
Идея приготовления пикантного салата с баклажанами опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram. Чтобы лук не горчил, его лучше замариновать.
Ингредиенты:
- помидоры сладкие – 5 средних
- баклажан – 1 большой или 2 меньших
- лук – 1 большой
- маринад к луку – 50-60 мл воды + 25 мл уксуса + 1/2 ч.л. соли и так же сахара
- крахмал кукурузный или мука
- соль, перец – по вкусу
- петрушка/кинза – по вкусу
Способ приготовления:
1. Баклажан почистить и порезать большими кубиками.
2. Подсолить и отложить на 15 минут.
3. Далее промокнуть салфеткой, убирая лишнюю влагу.
4. Добавить муку или крахмал и обвалять в ней каждый кубик.
5. Жарить во фритюре или на сковороде со всех сторон до золотистого цвета.
6. Лук порезать полукольцами, добавить все составляющие маринада и бросить хотя бы на 20 минут для маринования.
7. Помидор порезать кубиками, переложить в миску.
8. Далее слить влагу из лука и добавить в помидоры.
9. Туда же выложить пожаренные баклажаны.
10. Добавить специи по вкусу.
11. Можно добавить оливковое масло, но за счет помидоров и лука салат и так достаточно сочный.
12. Сверху выложить кусочки крем-сыра и посыпать зеленью.
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