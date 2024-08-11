Для пикантного летнего салата отлично подойдут баклажаны. Они идеально сочетаются с другими сезонными овощами и легкой заправкой. Никакого майонеза и соевого соуса.

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Идея приготовления пикантного салата с баклажанами опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram. Чтобы лук не горчил, его лучше замариновать.

Ингредиенты:

помидоры сладкие – 5 средних

баклажан – 1 большой или 2 меньших

лук – 1 большой

маринад к луку – 50-60 мл воды + 25 мл уксуса + 1/2 ч.л. соли и так же сахара

крахмал кукурузный или мука

соль, перец – по вкусу

петрушка/кинза – по вкусу

Способ приготовления:

1. Баклажан почистить и порезать большими кубиками.

2. Подсолить и отложить на 15 минут.

3. Далее промокнуть салфеткой, убирая лишнюю влагу.

4. Добавить муку или крахмал и обвалять в ней каждый кубик.

5. Жарить во фритюре или на сковороде со всех сторон до золотистого цвета.

6. Лук порезать полукольцами, добавить все составляющие маринада и бросить хотя бы на 20 минут для маринования.

7. Помидор порезать кубиками, переложить в миску.

8. Далее слить влагу из лука и добавить в помидоры.

9. Туда же выложить пожаренные баклажаны.

10. Добавить специи по вкусу.

11. Можно добавить оливковое масло, но за счет помидоров и лука салат и так достаточно сочный.

12. Сверху выложить кусочки крем-сыра и посыпать зеленью.

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