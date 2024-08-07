Помидоры являются одними из самых популярных овощей для консервации. Зимой, даже в самый сильный мороз вы всегда можете полакомиться вкусными закрутками с использованием этого овоща. Помидоры можно консервировать целиком, можно разрезать на куски, а можно приготовить вкусные соусы, которые затем станут идеальным дополнением к любому блюду.

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Фудблогер с ником thatladyanna в Instagram поделилась собственным рецептом приготовления томатного соуса на зиму. Она утверждает, что соус получается в меру пикантным и очень вкусным.

Ингредиенты

Помидоры

Соль

Базилик

Способ приготовления

1. Чистые помидоры разрезаем на четвертинки. Выкладываем их в миску шапками, пересыпанными солью и откладываем в сторону.

2. За это время стерилизуем банки.

3. В стерилизованные банки выкладываем помидоры, прижимая ложкой для наполненности.

4. Добавляем базилик по вкусу.

5. Ставим банки в кастрюлю, дно которой прикрыто полотенцем. Наполняем водой.

6. Стерилизуем в течение 20 минут, после чего закрываем крышками.

7. Пролистываем банки дороги дном, накрываем полотенцами и оставляем до полного охлаждения.

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