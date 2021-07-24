"Пина колада": 3 способа вкусно приготовить популярный коктейль

Лето – пора вкусной, полезной и легкой еды из сезонных овощей, фруктов и ягод. А также – время для вкуснейших домашних напитков, таких как – лимонад, морсы, ледяные чая и, конечно же, всевозможные алкогольные и безалкогольные коктейли.

Сегодня редакция FoodOboz предлагает вам узнать потрясающую историю создания освежающего коктейля – "Пина колада" и, конечно же, 3 разных рецепта напитка, которые точно стоит приготовить дома.

Коктейль имеет очень интересную историю, во-первых стоит отметить, что за лавры изобретателя коктейля борются сразу три пуэрто-риканских бармена – Рамон Марреро Перес, бармен первого в стране люксового отеля Caribe Hilton, утверждает, что это он придумал "Пина коладу" в 1952 (по другим данным – в 1954) году, используя новый тогда на рынке продукт – кокосовые сливки Coco Lopez. Его коллега, Рикардо Гарсиа, говорит, что Перес лишь позаимствовал придуманный Гарсиа рецепт. А еще Рамон Портас Мингот, заявляет, что это он изобрел популярный коктейль в 1963 году в ресторане Barrachina в старинном квартале Сан-Хуана, столицы острова, где сегодня, кстати, даже красуется мемориальная доска, посвященная этому событию. Возможно, все трое приложили руку к изобретению коктейля и его названия. Как бы то ни было, впервые в справочниках коктейльных рецептов "Пина колада" появилась лишь к концу 1960-х годов. В 1978 году коктейль удостоился чести стать национальным напитком Пуэрто-Рико.

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Как же приготовить вкусный напиток дома – 3 рецепта:

1. Авторский рецепт "Пина колады" от Рикардо Гарсиа

Ингредиенты:

свежий ананас – 1 шт.

свежий кокос – 1 шт.

светлый ром – 60 мл

крошеный лед – 150 г

Способ приготовления:

Первым делом – вскройте кокос, вместе с мякотью выложите его в блендер. Почистите ананас от кожуры, всю мякоть переложите в блендер к кокосу, туда добавьте ром и лед, взбейте до однородности. Полученую смесь перелейте в ананас и можно пить.

2. Оригинальный рецепт "Пина колада"

Ингредиенты:

светлый ром – 60 мл

свежевыжатый ананасовый сок – 30 мл

сливки – 30 мл

кокосовые сливки – 30 мл

лед – 70 г

ломтик ананаса с кожурой и красная коктейльная вишня (для украшения)

коктейльная трубочка

Способ приготовления:

Налейте в блендер ром, добавьте 2 вида сливок, лед и все перебейте в течении 15 секунд. Перед подачей добавьте ананас и вишню.

3. Безалкогольная "Пина колада"

Ингредиенты:

ананасовый сок – 140 мл

кокосовый сироп – 15 мл

сливки – 30 мл

лед – 80 г

ананас с кожурой – 1 слайс

коктейльная вишня – 1 шт.

Способ приготовления:

В блендер налейте ананасовый сок, кокосовый сироп, сливки, лед и хорошо взбейте. Перелейте в бокал, украсьте ананасом, вишней и можно подавать.

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