"Пина колада": 3 способа вкусно приготовить популярный коктейль
Лето – пора вкусной, полезной и легкой еды из сезонных овощей, фруктов и ягод. А также – время для вкуснейших домашних напитков, таких как – лимонад, морсы, ледяные чая и, конечно же, всевозможные алкогольные и безалкогольные коктейли.
Сегодня редакция FoodOboz предлагает вам узнать потрясающую историю создания освежающего коктейля – "Пина колада" и, конечно же, 3 разных рецепта напитка, которые точно стоит приготовить дома.
Коктейль имеет очень интересную историю, во-первых стоит отметить, что за лавры изобретателя коктейля борются сразу три пуэрто-риканских бармена – Рамон Марреро Перес, бармен первого в стране люксового отеля Caribe Hilton, утверждает, что это он придумал "Пина коладу" в 1952 (по другим данным – в 1954) году, используя новый тогда на рынке продукт – кокосовые сливки Coco Lopez. Его коллега, Рикардо Гарсиа, говорит, что Перес лишь позаимствовал придуманный Гарсиа рецепт. А еще Рамон Портас Мингот, заявляет, что это он изобрел популярный коктейль в 1963 году в ресторане Barrachina в старинном квартале Сан-Хуана, столицы острова, где сегодня, кстати, даже красуется мемориальная доска, посвященная этому событию. Возможно, все трое приложили руку к изобретению коктейля и его названия. Как бы то ни было, впервые в справочниках коктейльных рецептов "Пина колада" появилась лишь к концу 1960-х годов. В 1978 году коктейль удостоился чести стать национальным напитком Пуэрто-Рико.
Как же приготовить вкусный напиток дома – 3 рецепта:
1. Авторский рецепт "Пина колады" от Рикардо Гарсиа
Ингредиенты:
свежий ананас – 1 шт.
свежий кокос – 1 шт.
светлый ром – 60 мл
крошеный лед – 150 г
Способ приготовления:
Первым делом – вскройте кокос, вместе с мякотью выложите его в блендер.
Почистите ананас от кожуры, всю мякоть переложите в блендер к кокосу, туда добавьте ром и лед, взбейте до однородности.
Полученую смесь перелейте в ананас и можно пить.
2. Оригинальный рецепт "Пина колада"
Ингредиенты:
светлый ром – 60 мл
свежевыжатый ананасовый сок – 30 мл
сливки – 30 мл
кокосовые сливки – 30 мл
лед – 70 г
ломтик ананаса с кожурой и красная коктейльная вишня (для украшения)
коктейльная трубочка
Способ приготовления:
Налейте в блендер ром, добавьте 2 вида сливок, лед и все перебейте в течении 15 секунд.
Перед подачей добавьте ананас и вишню.
3. Безалкогольная "Пина колада"
Ингредиенты:
ананасовый сок – 140 мл
кокосовый сироп – 15 мл
сливки – 30 мл
лед – 80 г
ананас с кожурой – 1 слайс
коктейльная вишня – 1 шт.
Способ приготовления:
В блендер налейте ананасовый сок, кокосовый сироп, сливки, лед и хорошо взбейте.
Перелейте в бокал, украсьте ананасом, вишней и можно подавать.
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