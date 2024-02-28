Домашние пироги можно готовить из любого теста и даже из печенья и лаваша. А для начинки идеально подойдут ягоды, шоколад, фрукты, орехи, варенье.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, пышного домашнего пирога "4 стакана", который элементарно готовится.

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Ингредиенты:

1 стакан кефира

1 стакан манки

1 стакан муки

1 стакан сахара

1 яйцо

1 ч. л. соды и уксуса

Способ приготовления:

1. В миске смешайте кефир и манку. Оставьте на 15 минут, чтобы крупа набухла. После добавьте туда погашенную уксусом соду и сахар, перемешайте.

2. В полученную массу добавьте стакан просеянной муки и снова тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков.

3. Перелейте тесто в форму и выпекайте 30-40 минут при 180 С.

Готовый пирог сверху присыпьте сахарной пудрой и подавайте.

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