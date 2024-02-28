Пирог "4 стакана" из самых бюджетных продуктов: элементарный рецепт домашней выпечки
Домашние пироги можно готовить из любого теста и даже из печенья и лаваша. А для начинки идеально подойдут ягоды, шоколад, фрукты, орехи, варенье.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, пышного домашнего пирога "4 стакана", который элементарно готовится.
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Ингредиенты:
- 1 стакан кефира
- 1 стакан манки
- 1 стакан муки
- 1 стакан сахара
- 1 яйцо
- 1 ч. л. соды и уксуса
Способ приготовления:
1. В миске смешайте кефир и манку. Оставьте на 15 минут, чтобы крупа набухла. После добавьте туда погашенную уксусом соду и сахар, перемешайте.
2. В полученную массу добавьте стакан просеянной муки и снова тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков.
3. Перелейте тесто в форму и выпекайте 30-40 минут при 180 С.
Готовый пирог сверху присыпьте сахарной пудрой и подавайте.
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