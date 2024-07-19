"Абрикосы под снегом" – изысканный и одновременно очень простой летний десерт. Пышное и воздушное тесто прекрасно сочетается с сочной начинкой. Есть вкуснее всего именно в охлажденном виде в прикуску с чаем или кофе.

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Идея приготовления пышного пирога "Абрикосы под снегом" опубликована на странице фудблогера с ником santa kiyakh в Instagram. Для "снега" вам понадобятся белки и сахарная пудра.

Ингредиенты:

желтки – 2 шт.

соль – щепотка

сахар – 100 г

ваниль – по вкусу

масло комнатной температуры – 200 г

сметана или теплый кефир – 2-3 ст.л.

сода – 0.5 ст.л. (потушить лимоном)

мука ц/з (пшеничная) – 400 г

абрикосы – 7-10 шт (сладких сортов)

Ингредиенты для снега:

белки – 2 шт.

соль – щепотка

сахарная пудра – 100 г

Способ приготовления:

1. Смешать желтки, мягкое масло, сахар, соль, ваниль.

2. Растереть до белой массы.

3. Добавить сметану (кефир), потушить соду.

4. Перемешать и добавить муку.

5. Готовое тесто выложить на силиконизированный пергамент.

6. Распределить по форме.

7. Выложить половинки абрикосов (можно также брать вместо абрикосов, клубнику, вишню, яблоки и т.п.).

8. Запекать до золотистой корочки минут 40-50 при температуре 180 градусов.

9. Вытащить пирог.

10. Взбить белки с пудрой и выложить на пирог, затем запекать еще 5 минут.

11. Вынуть пирог.

12. Охладить ночь.

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