Пирог "Абрикосы под снегом": обязательно приготовьте такой десерт этим летом
"Абрикосы под снегом" – изысканный и одновременно очень простой летний десерт. Пышное и воздушное тесто прекрасно сочетается с сочной начинкой. Есть вкуснее всего именно в охлажденном виде в прикуску с чаем или кофе.
Идея приготовления пышного пирога "Абрикосы под снегом" опубликована на странице фудблогера с ником santa kiyakh в Instagram. Для "снега" вам понадобятся белки и сахарная пудра.
Ингредиенты:
- желтки – 2 шт.
- соль – щепотка
- сахар – 100 г
- ваниль – по вкусу
- масло комнатной температуры – 200 г
- сметана или теплый кефир – 2-3 ст.л.
- сода – 0.5 ст.л. (потушить лимоном)
- мука ц/з (пшеничная) – 400 г
- абрикосы – 7-10 шт (сладких сортов)
Ингредиенты для снега:
- белки – 2 шт.
- соль – щепотка
- сахарная пудра – 100 г
Способ приготовления:
1. Смешать желтки, мягкое масло, сахар, соль, ваниль.
2. Растереть до белой массы.
3. Добавить сметану (кефир), потушить соду.
4. Перемешать и добавить муку.
5. Готовое тесто выложить на силиконизированный пергамент.
6. Распределить по форме.
7. Выложить половинки абрикосов (можно также брать вместо абрикосов, клубнику, вишню, яблоки и т.п.).
8. Запекать до золотистой корочки минут 40-50 при температуре 180 градусов.
9. Вытащить пирог.
10. Взбить белки с пудрой и выложить на пирог, затем запекать еще 5 минут.
11. Вынуть пирог.
12. Охладить ночь.
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